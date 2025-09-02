International Donald Trump a anunțat că SUA au atacat o navă plină cu droguri din Venezuela







Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au efectuat un atac împotriva unei nave care transporta droguri, în sudul Caraibelor, iar vasul respectiv plecase din Venezuela. Detaliile operațiunii au fost însă limitate.

„Când veți părăsi camera, veți vedea că în ultimele minute am tras asupra unei nave — o navă care transporta droguri”, a declarat Trump, într-o conferință de presă, la Casa Albă. El a adăugat că pe vas se aflau „o mulțime de droguri”.

Secretarul de Stat Marco Rubio a scris pe X că vasul era operat de o „organizație narco-teroristă desemnată” și a descris operațiunea ca fiind o lovitură letală.

Statele Unite anunțaseră recent planuri de întărire a forțelor maritime în apele din apropierea Venezuelei, pentru a combate amenințările grupărilor de traficanți de droguri din America Latină.

Guvernul președintelui Nicolás Maduro a reacționat prin desfășurarea de trupe de-a lungul coastei Venezuelei și la granița cu Colombia, dar și prin mobilizarea cetățenilor în miliții civile.

Maduro a spus că Statele Unite construiesc un „narațiune falsă privind traficul de droguri” pentru a-l forța să părăsească funcția. El și alți oficiali ai guvernului au citat un raport al Organizației Națiunilor Unite, potrivit căruia traficanții încearcă să transporte doar 5% din cocaina produsă în Colombia prin Venezuela. În schimb, Bolivia și Columbia, care au acces la Oceanul Pacific și la Caraibe, rămân principalii producători mondiali de cocaină.

Biroul de presă al guvernului venezuelean nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la anunțul lui Trump. De asemenea, Pentagonul nu a oferit niciun comentariu imediat cu privire la incidentul raportat.