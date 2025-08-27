International Tensiune în Caraibe. Maduro trimite nave de război și drone de-a lungul coastei







Într-o demonstrație de forță militară, Venezuela a anunțat trimiterea de nave de război și drone pentru a patrula coasta țării, ca răspuns la desfășurarea unei flote americane în apele Caraibelor, potrivit Al Jazeera.

Ministrul Apărării, Vladimir Padrino, a subliniat că aproximativ 15.000 de soldați vor fi implicați în operațiuni pe uscat și pe mare, vizând grupurile armate și traficanții de droguri, în special în apropierea frontierei cu Colombia.

Această mișcare survine în contextul în care administrația Trump a acuzat regimul Maduro de implicare în traficul de cocaină și a desemnat grupul Cartelul Soarelui ca organizație teroristă.

Grupul cunoscut sub numele de „Cartelul Soarelui” este o organizație criminală presupusă a fi condusă de înalți oficiali ai Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei.

Numele provine de la insignele cu soare purtate de generalii venezueleni. Potrivit autorităților americane, acest cartel este implicat în trafic de droguri, trafic de arme și spălare de bani.

În iulie 2025, SUA au desemnat oficial „Cartelul Soarelui” ca organizație teroristă, iar recompensa pentru capturarea președintelui Nicolás Maduro a fost majorată la 50 de milioane de dolari .

Venezuela respinge aceste acuzații, considerându-le nefondate și parte a unei campanii de denigrare internațională.

Președintele Maduro a declarat că țara sa este „liberă de culturi de coca și de producția de cocaină”, acuzând SUA că nu abordează problema consumului de droguri pe propriul teritoriu.

În fața presiunii externe, guvernul venezuelean a ordonat mobilizarea a 15.000 de soldați pentru a întări securitatea la frontiera cu Colombia, în special în statele Zulia și Táchira.

Această acțiune face parte dintr-o operațiune mai amplă, care include utilizarea de drone și nave de război pentru a patrula coasta Caraibelor și a combate traficul de droguri.

Ministrul Apărării, Vladimir Padrino, a subliniat că aceste măsuri sunt necesare pentru a proteja suveranitatea națională și a combate grupurile armate și traficanții de droguri care operează în apropierea frontierei.

De asemenea, au fost demante șantiere navale ilegale în colțul de nord-est al Venezuelei, unde se fabricau semisubmersibile și bărci pentru transportul drogurilor către piețele din Europa și America de Nord.

În august 2025, administrația Trump a ordonat desfășurarea a trei distrugătoare ghidate de rachete în apele din apropierea Venezuelei, ca parte a unei operațiuni împotriva cartelurilor de droguri din America Latină.

Ulterior, au fost trimise încă două nave – un crucișător cu rachete ghidate și un submarin nuclear de atac rapid – în Caraibe, iar aproximativ 4.500 de membri ai serviciilor americane, inclusiv 2.200 de marinari, au fost implicați în această operațiune.

Scopul declarat al acestei desfășurări este combaterea traficului de droguri din America Latină, în special a cocainelor provenite din Venezuela. Cu toate acestea, criticii acuză SUA de o acțiune provocatoare și de o politică de presiune maximă care ar putea escalada tensiunile în regiune.

În fața acestor dezvoltări, Venezuela a adresat o scrisoare Națiunilor Unite, în care condamnă „escaladarea acțiunilor ostile și a amenințărilor” din partea SUA.

Guvernul venezuelean a solicitat „garanții” că SUA nu vor desfășura sau amenința cu utilizarea armelor nucleare în regiune .

Pe de altă parte, unele state și organizații internaționale au exprimat sprijin pentru măsurile luate de Venezuela, considerându-le necesare pentru protejarea suveranității naționale și combaterea traficului de droguri.

Totuși, există și voci care avertizează asupra riscului de escaladare a conflictului și de destabilizare a regiunii.

În prezent, relațiile dintre Venezuela și SUA sunt extrem de tensionate, cu acuzații reciproce și măsuri de presiune economică și militară.

Cu toate acestea, există și semnale de deschidere către dialog. Recent, au avut loc schimburi de prizonieri între cele două țări, iar compania americană Chevron a reluat operațiunile petroliere în Venezuela .

Viitorul relațiilor bilaterale depinde în mare măsură de evoluția situației interne din Venezuela, de reacțiile internaționale și de disponibilitatea ambelor părți de a negocia și de a găsi soluții diplomatice la conflictele existente.