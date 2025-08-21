Justitie Cât costă un gram de canabis în România







Polițiștii și procurorii DIICOT Vâlcea au descoperit marijuana în urma perchezițiilor desfășurate la domiciliile a doi bărbați cercetați pentru trafic de droguri de risc în Râmnicu Vâlcea.

Suspecții ar fi procurat, deținut și vândut canabis, cu prețuri între 50 și 60 de lei pe gram. Captura include aproximativ 3 kilograme de marijuana, grindere, cântare electronice și sume de bani de circa 30.000 de lei.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au documentat activitatea infracțională a celor doi bărbați. Drogurile erau procurate și vândute către consumatori locali. În timpul anchetei, au fost efectuate patru percheziții care au condus la ridicarea substanțelor și a mijloacelor folosite pentru trafic.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate aproximativ 3 kilograme de marijuana, grindere, cântare electronice de precizie și sume de bani de circa 30.000 de lei. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

La 20 august 2025, procurorii DIICOT au dispus reținerea suspecților, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a emis măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

Captura de marijuana și măsurile aplicate de DIICOT Vâlcea subliniază eforturile autorităților de a combate traficul de droguri de risc la nivel local. Suspecții reținuți riscă proceduri judiciare suplimentare, iar acțiunea consolidează monitorizarea și prevenția în combaterea criminalității organizate.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, în special de prezumția de nevinovăție, conform articolului 4, precum și de drepturile prevăzute la articolul 83.