Scandal cu Cheloo la Catedrala Mântuirii Neamului. Ce se știe până acum

Rapperul Cheloo, solistul trupei Paraziții, a fost implicat într-un scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului. Artistul ar fi parcat mașina în incinta lăcașului de cult și, după ce a refuzat să plece, ar fi devenit recalcitrant. Polițiștii i-au făcut un test antidrog, iar rezultatul a indicat un posibil consum de substanțe interzise. Testul pentru alcool a ieșit negativ. Cheloo a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice.

Solistul trupei Paraziții a declarat pentru Digi24 că nu a consumat alcool sau droguri și că a mers la Catedrală pentru a cumpăra o icoană. „Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte”,a mai spus acesta.

Întrebat de ce nu a plecat din parcare, Cheloo a spus că voia să schimbe „niște argint în bani” și că nu știa că este interzis accesul cu mașina în curtea bisericii.

„Pe poartă doamnă, n-am intrat pe nicio barieră. În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică”, a mai spus acesta.

Artistul a fost testat cu aparatele DrugTest și etilotest. Rezultatul a fost pozitiv pentru droguri, iar polițiștii l-au dus la INML pentru analize care să confirme prezența substanțelor interzise în organism.

Cheloo a mai avut probleme cu drogurile. În 2016, a recunoscut că a consumat canabis încă din 1996. Un an mai târziu, în mai 2017, le-a spus procurorilor DIICOT că le-a dat droguri prietenilor săi, admițând astfel comiterea infracțiunii de trafic de droguri. Artistul a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției și a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Cheloo, pe numele real Cătălin Ștefan Ion, este un cunoscut rapper născut pe 24 martie 1978. Este membru fondator și solist al trupei de hip-hop Paraziții. De-a lungul carierei, a fost și jurat în emisiunea „X Factor România”, difuzată de Antena 1.