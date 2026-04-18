Societatea dintre Nistru şi Prut, şocată din nou. Asolescentă, găsită drogată şi bătută, după ce a fost urcată de tatăl ei într-o maşină de ocazie. Autorităţile, învinuite de incompetenţă

Republica Moldova. După cazul decesului misterios al Ludmilei Vartic, educatoarea din Hânceşti, despre care se spune că este victimă a violenţei domestice, societatea din Republica Moldova a fost şocată de un nou caz.

O adolescentă de 14 ani a fost găsită după mai multe ore de căutări, drogată şi bătută. În timp ce societatea acuză poliţia de incompetenţă, oamenii legii dau vina pe minoră şi pe băiatul care a adus-o acasă cu taxiul, după ce ar fi găsit-o lângă o cafenea din satul Peresecina, raionul Orhei.

Cazul a devenit unul de rezonanţă, după implicarea mai multor activişti civici, avocaţi şi jurnalişti, care au acuzat autoriăţile că nu au acţionat corespunzător.

Sofia Cebotari locuia cu mama sa într-un sat din raionul Criuleni, părinţii findu-i divorţaţi de mai mult timp. Copila a plecat în vacanţa de Paşti la tatăl biologic care locuieşte în satul Singureni, raionul Râlşcani.

Bărbatul a declarat poliţiei că pe 17 aprilie, la ora 6 dimineaţa, a urcat-o pe Sofia într-o maşină de ocazie, care pleca la Chişinău. Dar nu notat numărul de înmatriculare a automobilului.

Tatăl Sofiei a declarat că maşina în care a urcat Sofia era un Volkswagen de culoare albastră. Ulterior, Poliţia a declarat că fata a ajuns la Chişinăuu cu o Dacie de culoare albă.

Mama fetei susţine că a discutat cu Sofia la telefon, iar minora a spus că se află în Orhei, încă în mașină.

La scurt timp după această convorbire, telefonul fetei a devenit indisponibil, fiind închis, deși avea suficientă baterie. Ulterior adolescenta nu a mai putut fi contactată.

Poliţiştii au identificat automobilul în care a urcat Sofia, iar şoferulle-a spus că aceasta a cobprât în apropierea Gării de Nord din Chişinău. Şoferul a recunoscut că a oprit la un local fin Peresecina, unde a servit o cafea.

După ce a sunat pe la toţi cunoscuţii, mama Sofiei s-a adresat la Poliţie. Iar anunţul despre dispariţia minorei a fost publicat în mass-media şi pe reţelele de socializare.

Fata a fost adusă acasă seara târziu, cu taxiul, de un adolescent în vârstă de 16 ani, cunoscut de al Sofiei.

Băiatul a declarat că a localizat-o pe Sofia printr-o aplicaţie de pe telefonul mobil şia găsit-o înconştientă şi murdară de sânge lângă un local din Peresecina.

Mama fetei a sunat la urgenţă şi a plecat împreună cu fiica la Spitalul raional Criuleni. Acolo se afla doar medicul de gardă, care le-a spus că nu poate efectua expertiza medico-legală.

Din foto şi video care au ajuns în poseia noastră (nu le publicăm din motive deontologice), se vede că minora era în stare gravă şi aproape că nu se ţinea pe picioare.

Sofia şi mama ei au fost însoţite la spital de Diana Cibotari, preşedinta unei organizaţii neguvernamentale. Din spusele activistei, poliţia nu a considerat că ar fi vorba despre o infracțiune. Iar medicul de gardă de la Criuleni a refuzat îndreptarea minorei la un spital din Chişinău.

„De la ora 23:00, a început o altă luptă, nu pentru găsirea copilului, ci pentru a convinge sistemul să acționeze corect. Ore întregi în care am încercat să obținem transferul la Chișinău.

Mama, aflată în stare de șoc, a fost pusă să scrie o cerere de refuz. Nu doar de internare, ci fără să conștientizeze și de examinare. Un document dictat, nu asumat. Între timp, copilul a rămas fără îngrijiri de bază. Nicio evaluare reală, nicio monitorizare. Un pahar de apă oferit cu greu.

Când am cerut fișa pentru a o fotografia, am descoperit refuzul de examinare. Am intervenit și am corectat documentul, deoarece a fost completat abuziv. Reacția medicului a fost una agresivă a încercat să retragă actul. A încercat să atace mama și să mă atace pe mine”, a scris Diana Cibotari pe Facebook.

Activista a mai spus că şi poliţiştii au au fost ignoranţi: „Polițiștii nu erau interesați de starea copilului, ci de cine sunt eu și ce caut „din Chișinău” pe teritoriul lor. Le-am explicat că familia este beneficiara organizației pe care o coordonez, dar, dincolo de asta, sunt un om care a fost alături de această familie încă din momentul în care mama a plecat dintr-o relație abuzivă.

Mai mult, inițial poliția a refuzat să înregistreze plângerea mamei, invocând lipsa probelor și incertitudinea încadrării juridice. În cele din urmă, plângerea a fost acceptată, dar încadrată inițial ca neglijență a tatălui. Abia după intervenția doamnei avocate, lucrurile au început să se miște”.

Cornelia Cozonac, preşedinta Centrului de Inverstigaţii Jurnalistice, a declarat că pe parcursuil nopţii trecute, atât e, cât şi mai mulţi avocaţi şi activişti civici, au telefonat de mai multe ori la urgenţă, insistând să se ia măsuri.

În urma prelevării probelor biologice, experţii au constatat că fata a fost drogată cu Tramadol, care aparţine unui grup de analgezice puternice, cu acţiune centrală.

Tramadolul este un medicament aflat la evidenţă strictă, utilizat pentru ameliorarea durerilor acute si cronice de intensitate moderată si severe, de etiologii diverse, cum sunt durerile după leziuni şi fracturi grave, nevralgii severe, cancer şi atac de cord, durereri după intervenţii chirurgicale diagnostice şi terapeutice.

În urma criticilor de pe reţelele de socializare, Poliţia susţine că şi-a ăcut corect treaba şi că vina ar purta-o Sofia şi prietenul ei de 16 ani.

„Poliția informează că, în urma acțiunilor întreprinse a stabilit că minora și-a petrecut întreaga zi în compania prietenului său. Acesta este persoana care, ulterior, a condus-o acasă și a indus în eroare oamenii legii prin declarațiile făcute, susținând că ar fi găsit-o în raionul Orhei.

Pe parcursul nopții, peste 100 de polițiști au fost antrenați în activități de căutare și verificare. Aceștia au analizat imaginile surprinse de camerele de monitorizare a traficului de pe întreg traseul parcurs, au identificat șoferi și alte persoane care au intrat în contact cu minora, fiind dispuse un șir de măsuri speciale de investigație.

În urma verificărilor s-a stabilit că minora a coborât la Gara de Nord din Chișinău, ulterior deplasându-se cu transportul public până la Gara Centrală. De acolo, împreună cu prietenul său au mers cu microbuzul într-o localitate din raionul Criuleni, la domiciliul băiatului, unde a petrecut întreaga zi. Ulterior, acesta a chemat un taxi și a dus-o acasă, declarând că a găsit-o la Peresecina”, se arată într-un comunicat al Poliţiei..

Ministerul Sănătății anunță că a intervenit în cazul minorei, imediat după ce a fost informat despre situație, mobilizând echipele de specialiști pentru a coordona acțiunile medicale necesare.

Deşi au stat ore întregi în sala de aşteptare a Spitalului din Criuleni, iar activista Diana Cibotari susţine că atât ea, cât şi mama fetei au fost agresate de medicul de gardă, iar situaţia s-a schimbat după ce la serviciul de urgenţă au sunat mai mulţi avocaţi şi jurnalişti, Ministerul Sănătăţii o acuză pe mama minorei că a refuzat asistenţa medicală.

„Se menționează că mama minorei a refuzat orice formă de asistență medicală, inclusiv examinarea clinică și prelevarea de probe, oferite de Spitalul Raional Criuleni.

Ulterior, familia s-a adresat din proprie inițiativă la Centrul de Medicină Legală Chișinău, unde minora a fost examinată de medicul legist.

În continuare, s-au prezentat la camera de gardă a IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, unde minora a fost examinată de medicul psihiatru-narcolog și au fost prelevate probe biologice.

Ulterior, minora a fost transportată de Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 la Institutul Mamei și Copilului, pentru investigații suplimentare, internare și îngrijiri medicale.

Cazul este monitorizat personal de ministrul Sănătății, Emil Ceban, iar minora va rămâne sub supravegherea continuă a specialiștilor pe toată durata tratamentului. Autoritățile dau asigurări că va fi acordat tot suportul medical necesar pentru recuperarea acesteia", se menţionează într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii.