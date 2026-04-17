Filmul crimei care a îngrozit Bucureștiul. Copila care și-a îndemnat iubitul să îi omoare mama și complicele ei, trimiși în judecată

Femeie agresată sexual. Sursa foto: Pixabay
Un tânăr de 20 de ani și o fată de 14 ani au fost trimiși în judecată și se află în arest preventiv, fiind acuzați de procurori că au ucis-o pe mama minorei într-un apartament din București, apoi au transportat și îngropat cadavrul în Pădurea Cernica. În dosar mai apare și un al treilea tânăr, de 22 de ani, cercetat pentru complicitate la omor calificat, potrivit Parchetului de pe lângă Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Copila este acuzată de instigare la omor calificat

Potrivit anchetatorilor, tânărul de 20 de ani este acuzat de omor calificat, în timp ce minora este acuzată de instigare la omor calificat. Procurorii susțin că relația dintre cei doi era respinsă de victimă, iar acest conflict ar fi stat la baza planului.

„În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuinţa acesteia din municipiul Bucureşti, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă şi aplicându-i o lovitură de cuţit în zona gâtului, provocând decesul acesteia”, au arătat procurorii, potrivit Antena 3 CNN.

Proces. Sursa foto: Pixabay

Făptașul i-ar fi administrat somnifere înainte de atac

Anchetatorii mai spun că înainte de atac, victimei i-ar fi fost administrate somnifere într-un pahar cu suc, în cadrul unei acțiuni pregătite din timp.

„Din probele cauzei a rezultat că inculpaţii aveau o relaţie cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama. În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acţionat în modul expus mai sus. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziţie cuţitul cu care inculpatul a înjunghiat victima”, mai spun procurorii.

Cei doi ar fi primit sprijin din partea unui al treilea tânăr. Iubitul fetei este acuzat de omor calificat

În dosar este vizat și un al treilea suspect, de 22 de ani, care ar fi contribuit la procurarea somniferelor și la pregătirea administrării acestora. La scurt timp după comiterea faptei, cei trei ar fi transportat trupul victimei într-o zonă împădurită din apropierea localității Cernica, unde l-ar fi îngropat.

Procurorii susțin că fapta ar fi fost comisă cu premeditare și cruzime, victima având multiple leziuni, inclusiv plăgi înjunghiate la nivelul gâtului și traumatisme craniene.

„Minora a acționat cu discernământ”, au stabilit experții medico-legali citați în dosar.

Cazul a fost deschis în urma unei sesizări de dispariție, după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu victima. Rechizitoriul a fost trimis la Tribunalul București, iar procurorii au cerut menținerea arestului preventiv pentru cei trei inculpați.

