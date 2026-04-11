Copil român de 11 ani, ucis în drum spre cursuri, în Spania

Un caz tragic petrecut în localitatea Villanueva de la Cañada, din Spania, a stârnit un val de emoție și îngrijorare, după ce un copil de doar 11 ani a fost ucis cu un cuțit în timp ce se îndrepta spre cursurile de limba engleză, potrivit ABC Nacional.

Informațiile apărute în presa internațională arată că victima, identificată drept David, ar fi semnalat anterior apropiaților comportamentul îngrijorător al agresorului, descriindu-l drept o „obsesie” îndreptată asupra sa.

Potrivit relatărilor, incidentul a avut loc în apropierea unui centru cultural, unde copilul urma să participe la cursuri. Comunitatea locală este profund marcată de cele întâmplate, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale crimei.

Conform informațiilor publicate de presa spaniolă, David ar fi vorbit în cercul său apropiat despre comportamentul suspect al agresorului, pe nume Julio. Acesta ar fi manifestat o atenție excesivă față de copil, ceea ce a fost perceput ulterior ca fiind o „obsesie”.

De asemenea, unele surse indică faptul că victima ar fi încercat să medieze relația agresorului cu alți copii, în încercarea de a-l ajuta să fie acceptat în grup. „David a intervenit pentru a-i face să-l accepte.”, au relatat sursele, sugerând că băiatul a încercat să faciliteze integrarea agresorului în cercul social.

Buenos días: Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de #SUMMA112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida. https://t.co/8VUIXG7CVd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 10, 2026

Aceste detalii ridică semne de întrebare privind posibilele indicii timpurii care ar fi putut preveni tragedia, însă autoritățile nu au oferit încă concluzii oficiale în acest sens.

Locul în care a avut loc atacul a devenit rapid un punct de reculegere pentru comunitate. În memoria copilului au fost depuse flori, iar un simbol emoționant – un laț albastru și alb în formă de inimă – a fost amplasat în apropierea centrului cultural.

Printre omagii se numără și un balon semnat de colegii săi din cadrul clubului sportiv din Villanueva de la Cañada, unde David juca fotbal în echipa de juniori, ocupând postul de portar. Gesturile simbolice reflectă impactul profund pe care pierderea sa l-a avut asupra celor care l-au cunoscut.

Nuestras más sinceras condolencias a la familia de David, el menor asesinado en Villanueva de la Cañada. DEP 🖤🌹 La obsesión de Julio, el asesino de David. "El Julio está fatal de la cabeza, muchas veces le enseñó al niño un cuchillo".https://t.co/XH50jDty82 pic.twitter.com/dDChTiMRrF — Más q Guardia Civil (@MqGuardiaCivil) April 10, 2026

Atmosfera din localitate este una de profundă tristețe, iar autoritățile locale au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndoliate.

Autoritățile spaniole au demarat o amplă investigație pentru a clarifica toate aspectele legate de acest caz. Poliția analizează atât circumstanțele atacului, cât și relația dintre victimă și agresor, inclusiv eventualele semnale de avertizare existente anterior.

Deocamdată, nu au fost comunicate public detalii complete privind mobilul crimei sau starea psihologică a suspectului, însă cazul este tratat cu maximă prioritate.

Tragedia readuce în atenție vulnerabilitatea minorilor și necesitatea identificării timpurii a comportamentelor potențial periculoase, într-un context social în care astfel de incidente continuă să ridice îngrijorări la nivel internațional.