Educatoare din Craiova, cercetată pentru purtare abuzivă. Ancheta vizează fapte comise timp de un an

O educatoare în vârstă de 27 de ani, angajată a unei grădinițe private din municipiul Craiova, este cercetată de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă, în urma unor suspiciuni privind comportamentul său față de copii, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Dolj.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, faptele ar fi avut loc pe parcursul unui an, în perioada martie 2025 – martie 2026. Ancheta este în desfășurare, sub coordonarea unui procuror.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au transmis că polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu în acest caz.

Demersul a fost inițiat în urma unor indicii care au ridicat suspiciuni privind comportamentul cadrului didactic în timpul programului de lucru.

„Din cercetări, a reieşit faptul că în perioada martie 2025 - martie 2026, o tânără de 27 de ani, din Craiova, în calitate de educator în cadrul unei grădiniţe particulare, din municipiu, pe timpul programului de lucru, ar fi săvârşit acte specifice infracţiunii de purtare abuzivă faţă de unii copii din cadrul grădiniţei”, au declarat reprezentanții IPJ Dolj.

Conform aceleiași surse, faptele investigate ar fi vizat mai mulți copii înscriși la unitatea de învățământ, însă anchetatorii nu au oferit, până în acest moment, detalii suplimentare despre natura exactă a comportamentelor reclamate sau despre numărul minorilor implicați.

Polițiștii au precizat că investigațiile sunt în curs și se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

În această etapă, sunt administrate probe și sunt audiate persoane care ar putea oferi informații relevante pentru stabilirea situației de fapt.

Autoritățile nu au anunțat, până la acest moment, dacă au fost dispuse măsuri preventive față de cadrul didactic cercetat. De asemenea, nu au fost comunicate informații privind poziția reprezentanților grădiniței sau eventuale măsuri interne adoptate de instituție.

Cazul se află în atenția organelor de anchetă, iar concluziile finale vor fi stabilite în funcție de rezultatele investigațiilor în desfășurare.

Infracțiunea de purtare abuzivă presupune, potrivit legislației penale, utilizarea unui comportament necorespunzător sau abuziv de către o persoană aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în relația cu alte persoane.

În situațiile care implică minori, astfel de cazuri sunt tratate cu prioritate de autorități, iar verificările urmăresc clarificarea tuturor circumstanțelor.

Ancheta din Craiova vine în contextul unei atenții sporite acordate mediului educațional, în special în ceea ce privește siguranța copiilor în unitățile de învățământ preșcolar. Autoritățile au reiterat că orice suspiciune privind comportamente neadecvate trebuie semnalată pentru a permite intervenția instituțiilor competente.