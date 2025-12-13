Decizie surprinzătoare a judecătorilor pentru o angajată care venea prea devreme la muncă

O tânără angajată a fost recent concediată în condiții considerate de mulți neobișnuite și lipsite de un fundament real. Situația a ajuns în fața instanței, unde judecătorii au analizat circumstanțele concedierii și respectarea legislației muncii. După o evaluare detaliată a dovezilor și declarațiilor părților, instanța a emis o decizie care ar putea surprinde pe mulți dintre noi, relatează odditycentral.com.

O femeie din Spania a decis să-și dea în judecată angajatorul în instanță după ce a fost concediată pentru că sosea la muncă prea devreme în fiecare dimineață. Cazul a atras atenția, evidențiind faptul că nu doar întârzierile, ci și sosirea înainte de program poate genera probleme serioase la locul de muncă.

Tânăra lucra pentru o companie de livrări din Alicante și obișnuia să ajungă la serviciu între 6:45 și 7:00 dimineața, deși contractul său stipula ora de începere a programului la 7:30. În ciuda avertismentelor repetate, ea a continuat să vină mai devreme, ceea ce a dus în cele din urmă la decizia firmei de a o concedia.

Cazul ridică întrebări despre limitele stricte ale programului de lucru și despre modul în care angajatorii gestionează respectarea acestuia, demonstrând că punctualitatea poate fi interpretată în moduri surprinzătoare, mai arată sursa menționată.

Mai exact, angajata a atras atenția managerului său după ce a început să își înceapă programul de lucru mai devreme decât colegii, fapt care a generat nemulțumiri la nivelul conducerii.

Deși a primit prima mustrare în 2023 pentru acest obicei, ea a continuat să sosească înaintea orei obișnuite, ignorând avertismentele subtile transmise de superiori.

La începutul acestui an, managerul a decis să o concedieze, invocând „abaterea gravă” de la locul de muncă. Conform explicațiilor șefului, sosind înainte de începerea efectivă a activității, angajata nu ar fi avut sarcini de îndeplinit și, astfel, nu ar fi contribuit cu nimic în beneficiul companiei.

Angajata a contestat în fața unei instanțe de judecată socială din Alicante. Din păcate pentru tânără, decizia a fost surprinzătoare, tribunalul i-a dat câștig de cauză managerului, subliniind că a ignorat în mod repetat avertismentele din partea conducerii și a afectat relația angajator-angajat.

Instanța a subliniat, de asemenea, că astfel de conduite nu sunt simple abateri, ci „reprezintă manifestări grave de neloialitate, încălcarea relațiilor de încredere și nesupunere față de regulile interne”.

Având în vedere „gravitatea și importanța acestor fapte”, judecătorii au concluzionat că ele justifică în mod obiectiv încetarea contractului de muncă. Cu alte cuvinte, decizia instanței arată clar faptul că angajata a greșit venind mai repede la serviciu, arătând nesupunere față de angajator.

„Conduita angajatului a avut un impact asupra relației de încredere și loialitate între angajat și angajator, fiind afectată considerabil, deoarece, în ciuda avertismentelor companiei, reclamantul a insistat să vină mai devreme la muncă”, se arată în decizia instanței.