Un funcționar din Kuweit a încasat salariu fără să muncească

Un funcționar public a reușit să încaseze, timp de un deceniu, un salariu complet nemeritat, fără să fi trecut măcar o zi pe la locul de munca în care figura ca angajat. Autoritățile au deschis un dosar penal împotriva persoanei pentru „abuz de fonduri publice”, informează odditycentral.com.

Mai exact, un funcționar public din Kuweit a primit una dintre cele mai dure pedepse din ultimii ani pentru fraudă salarială, după ce instanța l-a găsit vinovat că a profitat timp de zece ani de slăbiciunile sistemului. Bărbatul a încasat lunar salariul aferent postului său, deși nu s-a prezentat la serviciu nici măcar o zi în tot acest interval, potrivit anchetei.

Judecătorii au decis condamnarea lui la cinci ani de închisoare și au dispus recuperarea prejudiciului printr-o amendă uriașă, în valoare de 312.000 de dinari kuweitieni, echivalentul a aproximativ 1,016 milioane de dolari. Suma reprezintă totalul fondurilor publice pe care le-ar fi obținut în mod ilegal.

Cazul a stârnit dezbateri intense în Kuweit, fiind considerat un semnal ferm că autoritățile sunt gata să înăsprească măsurile împotriva abaterilor din sectorul public și să pună capăt practicilor tolerate ani de zile în administrație.

Potrivit documentelor judiciare care au scos la iveală acest caz neobișnuit în Kuweit, funcționarul public, al cărui nume nu a fost făcut public, ar fi figurat timp de un deceniu pe statul de plată fără să muncească măcar o zi. Angajat în departamentul de servicii pentru cetățeni, acesta nu s-a prezentat la birou și nu a îndeplinit nicio sarcină, însă salariul i-a intrat lunar, fără întrerupere, în cont.

Neregulile au ieșit la suprafață după un control intern, iar autoritățile au deschis imediat un dosar penal, acuzându-l pe bărbat „de îmbogățire ilegală și abuz de fonduri publice”.

Deși două instanțe îl achitaseră anterior, Curtea de Casație a răsturnat deciziile, concluzionând că probele prezentate de procurori sunt clare și imposibil de contestat.

Pe lângă condamnarea la cinci ani de închisoare, instanța l-a obligat pe bărbat să restituie salariile încasate ilegal, aproximativ 104.000 de dinari kuweitieni, circa 339.000 de dolari și să achite o amendă echivalentă cu de două ori această sumă.

Potrivit publicației arabe Al Qabas, această decizie este printre cele mai dure luate în ultimii ani și reflectă campania fermă a autorităților kuweitiene de a limita fraudele salariale și abuzurile din administrație.

Fenomenul nu este deloc izolat. La începutul anului presa a relatat despre o profesoară de italiană care s-a aflat într-un concediu medical neîntrerupt timp de 16 ani. Un alt caz ieșit din comun este cel al unei franțuzoaice care și-a dat în judecată compania pentru că a plătit-o să nu facă nimic timp de 20 de ani.