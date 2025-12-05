Social

Un funcționar din Kuweit a încasat salariu fără să muncească

Comentează știrea
Un funcționar din Kuweit a încasat salariu fără să munceascăSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un funcționar public a reușit să încaseze, timp de un deceniu, un salariu complet nemeritat, fără să fi trecut măcar o zi pe la locul de munca în care figura ca angajat. Autoritățile au deschis un dosar penal împotriva persoanei pentru „abuz de fonduri publice”, informează odditycentral.com.

Un funcționar public a primit salariu timp de un deceniu fără să fi lucrat vreo zi

Mai exact, un funcționar public din Kuweit a primit una dintre cele mai dure pedepse din ultimii ani pentru fraudă salarială, după ce instanța l-a găsit vinovat că a profitat timp de zece ani de slăbiciunile sistemului. Bărbatul a încasat lunar salariul aferent postului său, deși nu s-a prezentat la serviciu nici măcar o zi în tot acest interval, potrivit anchetei.

Judecătorii au decis condamnarea lui la cinci ani de închisoare și au dispus recuperarea prejudiciului printr-o amendă uriașă, în valoare de 312.000 de dinari kuweitieni, echivalentul a aproximativ 1,016 milioane de dolari. Suma reprezintă totalul fondurilor publice pe care le-ar fi obținut în mod ilegal.

Cazul a stârnit dezbateri intense în Kuweit, fiind considerat un semnal ferm că autoritățile sunt gata să înăsprească măsurile împotriva abaterilor din sectorul public și să pună capăt practicilor tolerate ani de zile în administrație.

S-a căsătorit sau nu Bolojan? Premierul, însoțit de parteneră la un eveniment internațional. Ce spune Guvernul
S-a căsătorit sau nu Bolojan? Premierul, însoțit de parteneră la un eveniment internațional. Ce spune Guvernul
Rusia și India, acord istoric pentru închirierea unui submarin. Kremlinul va încasa două miliarde de dolari
Rusia și India, acord istoric pentru închirierea unui submarin. Kremlinul va încasa două miliarde de dolari

Ce s-a descoperit în urma anchetei

Potrivit documentelor judiciare care au scos la iveală acest caz neobișnuit în Kuweit, funcționarul public, al cărui nume nu a fost făcut public, ar fi figurat timp de un deceniu pe statul de plată fără să muncească măcar o zi. Angajat în departamentul de servicii pentru cetățeni, acesta nu s-a prezentat la birou și nu a îndeplinit nicio sarcină, însă salariul i-a intrat lunar, fără întrerupere, în cont.

Neregulile au ieșit la suprafață după un control intern, iar autoritățile au deschis imediat un dosar penal, acuzându-l pe bărbat „de îmbogățire ilegală și abuz de fonduri publice”.

Deși două instanțe îl achitaseră anterior, Curtea de Casație a răsturnat deciziile, concluzionând că probele prezentate de procurori sunt clare și imposibil de contestat.

Pe lângă amendă și închisoare, bărbatul trebuie să restituie salariile încasate

Pe lângă condamnarea la cinci ani de închisoare, instanța l-a obligat pe bărbat să restituie salariile încasate ilegal,  aproximativ 104.000 de dinari kuweitieni, circa 339.000 de dolari și să achite o amendă echivalentă cu de două ori această sumă.

Potrivit publicației arabe Al Qabas, această decizie este printre cele mai dure luate în ultimii ani și reflectă campania fermă a autorităților kuweitiene de a limita fraudele salariale și abuzurile din administrație.

Fenomenul nu este deloc izolat. La începutul anului presa a relatat despre o profesoară de italiană care s-a aflat într-un concediu medical neîntrerupt timp de 16 ani. Un alt caz ieșit din comun este cel al unei franțuzoaice care și-a dat în judecată compania pentru că a plătit-o să nu facă nimic timp de 20 de ani.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:19 - S-a căsătorit sau nu Bolojan? Premierul, însoțit de parteneră la un eveniment internațional. Ce spune Guvernul
10:11 - Comisia Europeană atacă din nou giganții tech din SUA. A deschis o investigaţie contra Meta
10:00 - Întoarcerea de la Moscova. Cum s-a desfășurat cu adevărat ultima întrevedere Ceaușescu-Gorbaciov. 5 decembrie 1989. U...
09:57 - Un funcționar din Kuweit a încasat salariu fără să muncească
09:49 - Poliția din Noua Zeelandă a recuperat bijuteria Faberge înghițită de un suspect
09:42 - Rusia și India, acord istoric pentru închirierea unui submarin. Kremlinul va încasa două miliarde de dolari

HAI România!

Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale