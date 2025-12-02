Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor

Senatorii şi deputaţii se reunesc, marţi, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca Ziua Naţională a României. Aceasta are loc la o zi după ceremoniile militare desfășurate în Capitală și în alte orașe din țară. La final, Guvernul îşi va angaja răspunderea pe proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraţilor.

Executivul îşi va asuma răspunderea pe Proiectul de Lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor (PL-x 522/2025). Documentul stabileşte condiţiile de pensionare şi modul de calcul al pensiilor.

Deşi Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ, acesta este consultativ, însă necesar după decizia Curţii Constituţionale care declarase neconstituţional un proiect anterior depus fără avizul CSM.

Parlamentarii pot depune amendamente până marţi, 2 decembrie, ora 08:00.

Proiectul, aprobat vineri de Guvern, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generaţie şi plafonarea pensiei nete la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Constituţia României prevede, la articolul 114, că Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Dacă, în termen de trei zile de la prezentare, o moţiune de cenzură depusă de Parlament este adoptată, Executivul este demis. În caz contrar, proiectul de lege se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei devine obligatorie. Dacă Preşedintele solicită reexaminarea legii, aceasta se dezbate tot în şedinţă comună a celor două camere.

„Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113”, conform Articolului 14 din Constituția României.

Guvernul Bolojan şi-a asumat până acum răspunderea pe două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, moţiunile de cenzură depuse de opoziţie fiind respinse. Executivul intenţionează să-şi asume şi răspunderea pe reforma administraţiei, proiect amânat luni de zile din cauza lipsei de consens în coaliţie.