După pensiile magistraților, urmează și alte categorii. Schimbările pregătite de Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că speră ca proiectul privind pensiile magistraţilor să fie validat de Curtea Constituţională. El a mai spus că, dacă avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar fi venit mai devreme, proiectul ar fi fost adoptat deja de Executiv.

„În parcurgerea unor proceduri sunt lucruri care depind de Guvern, dar sunt lucruri care nu depind de Guvern sau de un ministru. O măsură poate fi contestată şi depinzi de instanţa de judecată, de Curtea Constituţională, depinzi de termene şi interpretări. E aspectul de timp, pentru că de respectarea unor date depind banii europeni reţinuţi. Şi avem o sumă destul de importantă care este reţinută din cererea de plată mai veche”, a declarat premierul la Digi24.

Scopul proiectului, a mai spus Bolojan, este corectarea situației în care magistraţii se pensionează foarte devreme și primesc pensii echivalente ultimului salariu:

Întrebat dacă se așteaptă la clemență din partea Uniunii Europene, având în vedere termenul limită din 28 noiembrie, premierul a afirmat că situația ar fi fost mai favorabilă dacă proiectul era inițiat mai devreme. „Acolo unde nu se pot îndeplini jaloanele, gândiți-vă că la Hidroelectrica nu vom avea o nouă conducere, dar avem alte companii unde va fi o nouă conducere.

Înseamnă că acel jalon care înseamnă peste 200 de milioane va avea o penalizare. Cât va fi penalizarea va fi în urma unor negocieri, poate fi, dau un exemplu, 10 milioane. Dacă cineva a contestat o procedură, dacă ai ajuns într-o instanţă, durata este deja lungă şi poţi ajunge să nu respecţi termenul”, a explicat Bolojan.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis joi aviz negativ asupra proiectului referitor la pensiile magistraţilor. Avizul are caracter consultativ, iar Guvernul poate decide să îşi asume răspunderea pentru adoptarea legii.