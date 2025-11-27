CSM dă aviz negativ pensiilor magistraților. Ce urmează după vot

După dezbateri, CSM a emis un aviz negativ asupra proiectului de lege. Decizia era de așteptat, având în vedere opoziția exprimată recent de mai multe instanțe și parchete, precum și declarațiile președintei Înaltei Curți, Lia Savona, care anunțase că va vota împotrivă, susținând că reforma echivalează cu „eliminarea de facto a pensiilor de serviciu”.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a reunit joi, 27 noiembrie, de la ora 11.00, pentru o ședință inițial programată să includă alegerea noii conduceri pentru 2026 și alte aspecte administrative.

Deși reforma pensiilor de serviciu nu era prevăzută pe agenda oficială, ordinea de zi a fost completată la începutul reuniunii pentru a include avizul cerut de Guvern asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților.

Înainte de ședință, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, a declarat că se va opune „categoric” noului proiect de reformă a pensiilor magistraților, în cazul în care acesta va fi discutat pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

„Voi da un vot categoric împotrivă, deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu. (...) Toţi au perceput-o ca fiind o presiune uriaşă în ultima perioadă. Şi eu cred la fel ca şi colegii mei”, a spus Lia Savonea, conform Digi24.

Pe ordinea de zi a plenului nu se afla avizarea proiectului, însă membrii Consiliului au putut propune includerea acestui punct la începutul ședinței.

„Avem nevoie de un aviz, un aviz consultativ. Opinia magistraturii nu o exprim eu, eu exprim poziția guvernului. Trebuie o poziție instituționlă corectă pentru a face pașii următori”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, la sosirea la sediul CSM.

Despre noul proiect de lege Săptămâna trecută a fost publicat, în procedură de transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Consiliul Superior al Magistraturii are la dispoziție 30 de zile pentru a emite un aviz consultativ.

Potrivit proiectului, pensia magistraților va reprezenta 55% din baza de calcul, adică media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, dar nu va depăși 70% din ultima indemnizație netă. Perioada de tranziție până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

Pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni, au avut loc discuții pe tema pensiilor magistraților, cu participarea președintelui Nicușor Dan, a liderilor coaliției de guvernare și a reprezentanților magistraților, însă negocierile nu au condus la un acord. Magistrații cer ca pensia lor să fie calculată ca la alte categorii de personal cu pensii de serviciu, respectiv 65% din venitul brut, în timp ce premierul Ilie Bolojan a susținut că pensia nu trebuie să depășească 70% din ultimul salariu net.

Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Aceștia au motivat că Guvernul nu a cerut, în termenul legal, avizul consultativ al CSM.

Executivul aștepta avizul CSM pentru a se încadra în termenul-limită stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). România trebuie să trimită Comisiei Europene până pe 28 noiembrie forma revizuită a legislației privind pensiile speciale, altfel riscând să piardă 231 de milioane de euro din finanțarea europeană.