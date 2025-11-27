Justitie

Zi importantă la CSM, care își alege o nouă conducere

Comentează știrea
Zi importantă la CSM, care își alege o nouă conducereCSM România. Sursa foto Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își alege astăzi o nouă conducere - președinte și vicepreședinte. Procesul se va desfășura în plenul reunit.

În prezent, la conducerea instituției este judecătoarea Elena-Raluca Costache, iar în funcţia de vicepreşedinte - procurorul Claudiu-Constantin Sandu.

Zi importantă la CSM, este aleasă o nouă conducere a instituției

Candidaţii pentru şefia CSM trebuie să prezinte un proiect managerial care să cuprindă viziunea lor referitoare la gestionarea competenţelor Consiliului şi rezolvarea aspectelor legate de resursele umane din sistemul judiciar, dar şi proiectele aflate în derulare.

CSM are în componenţă 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept - ministrul Justiţiei, preşedintele ICCJ şi procurorul general al României. Mandatul membrilor aleşi este de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii.

Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești
Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței
Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței
CSM

Sursa foto: CSM/Facebook

Ce spune Constituția

Potrivit Constituţiei şi Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.

Au dreptul să candideze doar cei nouă judecători şi cinci procurori aleşi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor. Nu pot candida la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte membrii de drept ai CSM şi reprezentanţii societăţii civile.

Conducerea CSM este aleasă prin votul membrilor plenului.

În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este compus din judecătorii Daniel Grădinaru - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Denisa-Angelica Stănişor - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Gheorghe-Liviu Odagiu - Curtea de Apel Alba Iulia, Elena Raluca Costache - Curtea de Apel Bucureşti, Ramona Graţiela Milu - Curtea de Apel Braşov, Mihaela-Laura Radu - Tribunalul Bucureşti, Narcis Erculescu - Tribunalul Dâmboviţa, Claudiu-Marian Drăguşin - Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi Vasile-Alin Ene - Judecătoria Ploieşti.

De asemenea, din CSM fac parte şi procurorii Daniel Horodniceanu - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Emilia Ion - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Bogdan Silviu Staicu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Claudiu Constantin Sandu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi Marioara Cătălina Sîntion - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

Fănel Mihalcea şi Ioan Sas au fost aleşi de Senat ca membri ai CSM din partea societăţii civile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești
09:23 - Zi importantă la CSM, care își alege o nouă conducere
09:17 - Coliziune între un tren și un grup de muncitori în China. Mai multe persoane și-ai pierdut viața
09:10 - Arestări în cazul incendiului din Hong Kong, care a provocat cel puţin 40 de morţi. Primele concluzii ale anchetatorilor
09:02 - Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței
08:56 - Fost președinte, condamnat la 14 ani de pușcărie pentru corupție. Mită de 676.000 de dolari

HAI România!

S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului

Proiecte speciale