Drumarii vor fi alertați direct de Serviciul 112 în caz de accidente și incidente pe drumurile naționale

Sursa foto: Serviciul 112
Republica Moldova.Drumarii vor fi informați imediat de către operatorii Serviciului 112 în cazul producerii unor accidente rutiere sau incidente cauzate de infrastructură și condițiile meteo dificile. Măsura devine posibilă după semnarea unui acord de colaborare între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND), document menit să accelereze schimbul de informații și să eficientizeze intervențiile pe drumurile publice.

Acordul, semnat de directorul Serviciului 112, Anatolie Viniciuc, și directorul general interimar al AND, Ștefan Popa, prevede crearea unei interfețe de comunicare care va permite transmiterea în timp real a datelor relevante din Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului 112 către drumari. În același timp, AND va furniza Serviciului 112 informații detaliate despre rețeaua de drumuri gestionată, într-un format standardizat, pentru a fi integrată în sistemul informatic al serviciului de urgență.

Sursa foto: Serviciul 112

Localizare mai precisă a incidentelor și intervenții mai rapide

Grație acestui schimb de date, operatorii vor putea identifica cu exactitate locația incidentelor raportate și vor direcționa mai eficient echipele de intervenție. Serviciul 112 va transmite operativ către AND informații privind accidente, degradări ale infrastructurii, obstacole pe carosabil, blocaje sau alte situații apărute pe drumurile naționale, inclusiv cele cauzate de ninsori abundente, polei, viscol sau ploi torențiale.

Declarațiile instituțiilor: „Accesul rapid la informație poate face diferența”

Reprezentanții celor două instituții subliniază că această colaborare este crucială mai ales în perioadele cu vreme severă, când drumurile pot deveni impracticabile, iar intervenția rapidă este esențială pentru menținerea traficului în condiții de siguranță.

„Accesul rapid la informație poate face diferența între un drum blocat ore întregi și o intervenție eficientă, iar semnarea acestui acord reprezintă un pas important în consolidarea capacității de reacție în situații de urgență”, a declarat directorul Serviciului 112, Anatolie Viniciuc.

Sursa foto: Serviciul 112

La rândul său, Ștefan Popa a afirmat că AND „salută acest parteneriat, care oferă acces imediat la informații critice despre incidentele produse pe drumurile naționale”.

„Prin această colaborare ne dorim să fim mai aproape de cetățeni, să creștem capacitățile instituționale și să asigurăm intervenții eficiente în situații de urgență, astfel încât siguranța utilizatorilor de drum să fie prioritară în orice condiții”, a punctat directorul interimar al AND.

Acordul marchează angajamentul ambelor instituții de a dezvolta o colaborare durabilă, bazată pe responsabilitate și încredere reciprocă. Documentul contribuie la modernizarea modului în care sunt gestionate incidentele rutiere pe teritoriul Republicii Moldova și la creșterea capacității de reacție în situații de urgență.

