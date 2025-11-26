Noii președinți ai Consiliilor de Administrație ale TVR și SRR, validați de Parlamentul României

Parlamentul României a validat, miercuri, noii președinți ai Consiliilor de Administrație ale TVR și SRR, în urma unui vot exprimat în plenul reunit al celor două Camere.

Adriana Săftoiu a primit 230 de voturi „pentru” și un singur vot „împotrivă” din partea celor 243 de parlamentari prezenți, fiind aleasă președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune.

Birourile Permanente ale celor două Camere au confirmat că a fost atins pragul necesar pentru validarea mandatului.

Adriana Săftoiu a lucrat ca jurnalist, a fost purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale în primul mandat al lui Traian Băsescu și a ocupat un mandat de deputat din partea PNL.

În aceeași ședință, plenul reunit a votat și numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Robert Schwartz a primit 241 de voturi „pentru” și două „împotrivă”, un rezultat care i-a asigurat confirmarea în funcție.

„Propun ca politici pe termen lung dezvoltarea producţiilor de media, redactarea programelor pentru un public mai tânăr şi consolidarea resurselor umane şi redacţionale. Obiectivul nostru ar trebui să fie următorul – să fim relevanţi pentru toate generaţiile. În acest context, una din direcţii este transformarea digitală. Fără o digitalizare completă, radioul public nu poate rămâne competitiv”, a spus acesta, în timpul audierilor din Parlamentul României.

Din totalul celor 463 de deputați și senatori, 243 au fost prezenți, iar acest număr a asigurat cvorumul necesar validării celor două numiri. AUR nu a participat la vot, după ce reprezentanții partidului au anunțat încă de la începutul dezbaterii că se opun procedurii de numire a noilor conduceri de la TVR și Radio.

Noii președinți ai TVR și SRR își vor începe mandatele odată cu publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial.