Incident în Parlamentul României. Jurnaliști bruscați de un ofițer de presă de la Palatul Victoria

Jurnaliștii care își desfășoară activitatea la Parlamentul României au fost bruscați, miercuri, de un ofițer de presă de la Palatul Victoria. În timp ce încercau să comunice cu premierul Ilie Bolojan, jurnaliștii s-au lovit de ofițerul de presă, care s-a implicat fizic și a creat un scut uman către șeful Executivului.

După acest incident, reprezentanții Guvernului au anunțat că vor analiza conduita ofițerului de presă. Jurnaliştii de la Parlament au fost împiedicaţi, după şedinţa de plen comun în care s-a prezentat Strategia naţională de Apărare a Ţării, să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan, un ofiţer de presă bruscând mai mulţi reporteri care încercau să se apropie de acesta.

Din imaginile care au fost publicate pe reţelele de socializare de reporterii din Parlament, ofiţerul de presă îşi întinde mâinile şi îi împiedică să se apropie de premierul Ilie Bolojan, care părăsea sala de plen.

Reprezentanţii presei au solicitat explicaţii pe grupul oficial de presă al Guvernului României, pentru lipsa de comunicare din partea premierului.

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofiţer de presă, în interacţiunea cu jurnaliştii prezenţi la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. De asemenea, asigurăm reprezentanţii presei că o astfel de situaţie nu se va mai repeta. Profesia de jurnalist este una esenţială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliştilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceştia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declaraţii doar în cadru organizat.

Reamintim că, de la instalarea sa în funcţia de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susţinut 13 conferinţe de presă la Palatul Victoria şi a acordat cel puţin 21 de interviuri presei”, au reacționat oficialii de la Guvern.