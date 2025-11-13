Premierul Munteanu, la București: „România ne oferă încredere și sprijin pe drumul european” Video

Republica Moldova. România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce priveşte modernizarea statului, reformele şi integrarea europeană, a afirmat, joi, preşedintele României, Nicușor Dan, în cadrul întrevederii cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat în prima sa vizită oficială externă la București.

„România a fost mereu alături de noi, iar acum ne oferă încredere și sprijin în parcursul nostru european”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, după întrevederea avută joi, 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni, cu președintele României, Nicușor Dan.

„Sunt onorat să am prima vizită externă la București. Am discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre relația noastră specială, întemeiată pe legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a afirmat premierul Munteanu.

Șeful Executivului a mulțumit României pentru susținerea oferită pe toate dimensiunile, subliniind potențialul de creștere al proiectelor bilaterale în domeniile economiei, educației și infrastructurii comune.

Potrivit premierului Alexandru Munteanu, până în anul 2027 urmează a fi modernizate podurile de la Sculeni–Sculeni, Cahul–Oancea și Leușeni–Albița. Totodată, sunt în desfășurare lucrări pe șantierul podului Ungheni–Ungheni, iar autoritățile pregătesc lansarea lucrărilor de construcție a încă patru poduri noi peste Prut, care vor consolida legătura dintre cele două țări: Costești–Stânca, Leova–Bumbăta, Leca–Fălciu și Bărboieni–Răducăneni.

De asemenea, Alexandru Munteanu și Nicușor Dan au accentuat importanța proiectelor de conectivitate energetică. Lucrările la linia electrică de înaltă tensiune Chișinău–Vulcănești vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an, iar pentru următorii ani sunt planificate alte două conexiuni majore: Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș.

„Continuăm împreună proiectele care creează tot mai multe punți între oameni: interconectarea energetică, infrastructura comună, libera circulație, cooperarea economică, educațională și culturală. Avem o agendă clară pentru următorii 10 ani și angajamentul comun de a aduce rezultate concrete pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a menționat premierul Alexandru Munteanu.

Premierul Alexandru Munteanu a fost primit, ulterior, cu onoruri militare la Palatul Victoria, de către omologul său român, Ilie Bolojan.

După ceremonia de întâmpinare, Garda de Onoare a României a intonat imnurile de stat ale Republicii Moldova și României, iar cei doi premieri au defilat în fața formației, marcând momentul oficial al primirii.

În cadrul ceremoniei, cei doi prim-miniștri și-au salutat delegațiile oficiale, înainte de a se retrage pentru discuții bilaterale.

„România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al Republicii Moldova”, a reiterat premierul de la București, Ilie Bolojan, la conferința de presă comună cu omologul de la Chișinău, Alexandru Munteanu.

Ilie Bolojan a apreciat implicarea și votul exprimat de cetățenii moldoveni la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, menționând, totodată, modul în care autoritățile Republicii Moldova au reușit să facă față tuturor provocărilor la adresa democrației și parcursului european.

„Mă bucur că România a contribuit la aceste eforturi. Așa cum am agreat în cadrul discuțiilor noastre, vom menține un dialog extrem de dinamic între miniștrii noștri. Trebuie să continuăm și să aprofundăm proiectele comune deja angajate sau pe care le vom decide împreună în viitor, în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul român a menționat proiecte ca interconectarea infrastructurilor de energie și transporturi, cum ar fi linia electrică Suceava-Bălți, reabilitarea și electrificarea conexiunii feroviare Iași-Ungheni cu fonduri europene și construcția podului de la Ungheni – primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani.

În plan european, România rămâne angajată ca fiind un susținător al progresului Republicii Moldova. Ilie Bolojan a subliniat, în acest context, că Uniunea Europeană este singura opțiune în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă la creșterea nivelului de trai al cetățenilor.

La rândul său, Alexandru Munteanu a reconfirmat voința politică a Chișinăului pentru reforme și a transmis mulțumiri României pentru sprijinul oferit și „rolul său de avocat în capitalele europene”.

„Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi construim punți, punți diferite și trainice: interconectare energetică, drumuri și poduri care fac parte dintr-o infrastructură europeană comună, libertate de circulație, sporirea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce, parteneriate directe între instituții educaționale”, a menționat premierul.

Potrivit lui Alexandru Munteanu, există o agendă comună foarte clară, pentru următorii zece ani, iar angajamentul guvernelor de la Chișinău și București este să asigure că „rezultatele concrete vor veni mai repede în viața cetățenilor”.

„Avem noi obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice, pe lângă cele trei linii deja planificate să fie gata până în 2028, dintre care Vulcănești-Chișinău este finalizată în proporție de 90%. Vorbim de noi proiecte de interconectare cu România și Ucraina: Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz care să fortifice conectivitatea regională”, a punctat premierul Republicii Moldova.

România – principalul investitor la Chișinău

Alexandru Munteanu a subliniat că România rămâne principalul partener comercial și principalul investitor. Cu 1600 de companii românești în Republica Moldova, premierul și-exprimat certitudinea că acest număr poate și trebuie să crească.

„România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar acest lucru trebuie să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă și prin mai multe proiecte comune finanțate din fonduri europene, în interesul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, în cadrul întrevederii cu premierul Munteanu, la Palatul Parlamentului.

Sorin Grindeanu a subliniat că România susține „fără echivoc” parcursul european al Chișinăului și necesitatea accelerării procesului de aderare.

„I-am transmis, astăzi, prim-ministrului Alexandru Munteanu, susținerea pe care România o are, fără echivoc, pentru aderarea accelerată a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și începerea, de îndată, a negocierilor pe capitole”, a declarat președintele Camerei Deputaților.

Oficialul român a afirmat că sprijinul politic trebuie dublat de un dialog constant cu partidele proeuropene din Republica Moldova, de o cooperare strânsă între parlamentele celor două state și de consolidarea relațiilor dintre administrațiile locale.

„Consider că sprijinul politic înseamnă dialog permanent cu partidele proeuropene din Republica Moldova, colaborare între Parlamentele celor două țări, precum și consolidarea relației între administrațiile locale și creșterea prezenței companiilor românești în Republica Moldova”, a precizat Grindeanu.

Din delegația premierului Republicii Moldova la București fac parte ministrul Energiei, Dorin Junghietu, ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, Alexei Buzu, secretar general al Guvernului Republicii Moldova, precum și Serghei Diaconu, director general al Centrului Național de Management al Crizelor.