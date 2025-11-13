Noul prim-ministru din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, prima vizită în România

Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se va afla joi la București, în prima sa vizită oficială în România de la numirea în funcţie, potrivit programului anunțat de guvernele celor două țări.

„Mergem împreună cu echipa la Bucureşti. Avem multe proiecte de discutat. Facem împreună lucruri bune pentru cetăţenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a scris pe Facebook Alexandru Munteanu.

„Plecăm cu colegii să ne întâlnim cu prietenii noştri în România, susţinătorii în parcursul nostru european. Ne bucurăm foarte mult că primă noastră vizită oficială e la Bucureşti”, a declarat, într-un mesaj video transmis joi dimineaţă, chiar înaintea plecării spre Bucureşti, șeful executivului de la Chișinău.

Premierul moldovean Alexandru Munteanu va fi primit, la ora 9:00, de preşedintele României, Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

Ulterioro, la ora 11:30, șeful executivului de la Chișinău va fi primit oficial de premierul României, Ilie Bolojan. Vor urma discuţii tête-à-tête între cei doi premieri, apoi întrevederea în plen a celor două delegaţii oficiale.

La ora 12:45 vor avea loc declaraţii de presă comune susținute de premierii României și Republicii Moldova.

Prim-miniştrii Ilie Bolojan şi Alexandru Munteanu vor avea o întrevedere axată pe teme şi proiecte de interes comun ale celor două ţări, în contextul geostrategic actual, urmată de declaraţii comune, se arată într-un comunicat oficial al Guvernului de la București.

Vizita premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în România, este prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii executivului de la Chişinău.

De asemenea, vizita lui Munteanu are loc cu o zi înainte de preluarea, de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei. Chișinăul va deţine acest mandat pentru următoarele 6 luni.

Reamintim că echipa executivă condusă de Alexandru Munteanu a depus jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu, pe 1 noiembrie.

Noul premier moldovean Alexandru Munteanu are 61 de ani şi este de profesie economist. El a confirmat că deţine trei cetăţenii - a Republicii Moldova, a României şi a Statelor Unite ale Americii - și a menţionat că i s-a oferit, dar a refuzat, cetăţenia franceză.

Munteanu nu are experienţă politică şi a apărut foarte rar în public. Este însă implicat în afaceri internaționale după ce, în 2016, a fondat o companie care gestionează investiţii în Belarus, Moldova şi Ucraina, ultima fiind țara în care a locuit timp de 20 ani, înainte de a se muta la Bucureşti, după începerea războiului din Ucraina.