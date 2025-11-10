Politica

Alexandru Munteanu efectuează prima vizită la București de la preluarea mandatului. Discuții cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Alexandru Munteanu efectuează prima vizită la București de la preluarea mandatului. Discuții cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi, 13 noiembrie, o vizită oficială la București, România, prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului de șef al Executivului. Potrivit Guvernului de la Chișinău, vizita reprezintă un nou pas în aprofundarea relațiilor bilaterale și în consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state.

Agenda vizitei include mai multe întrevederi la cel mai înalt nivel. La Palatul Cotroceni, premierul Munteanu va fi primit de președintele României, Nicușor Dan, iar la Palatul Victoria va purta discuții cu omologul său român, Ilie Bolojan.

„Premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe proiectele de interes comun, care au impact direct asupra cetățenilor ambelor state. Întrevederea va fi încheiată cu declarații de presă”, a precizat Executivul Republicii Moldova într-un comunicat.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Dialog cu Parlamentul și întâlnire cu Familia Regală a României

Pe durata vizitei la București, prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea întrevederi și cu oficiali ai Parlamentului României, precum și o întâlnire cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României.

Discuțiile vor viza cooperarea interparlamentară, sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, precum și proiectele comune în domeniile infrastructurii, energiei și educației.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: Gov.ro

Vizită simbolică înaintea preluării președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei

Vizita premierului Munteanu la București are o semnificație simbolică, fiind prima sa deplasare externă de la învestire și având loc cu doar o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei – un mandat pe care Chișinăul îl va deține pentru următoarele șase luni.

Noul Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul de învestire la 1 noiembrie, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului Igor Grosu. Vizita la București marchează astfel debutul diplomatic al noului guvern și reafirmă apropierea strategică dintre Chișinău și București.

