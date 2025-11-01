Alexandru Munteanu anunță primele vizite externe la București și Bruxelles

Republica Moldova. Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că primele sale vizite oficiale, după învestire, vor avea loc la București și Bruxelles, iar dialogul cu Statele Unite va fi relansat cât de curând. Declarațiile au fost făcute pe 1 noiembrie, după ceremonia de depunere a jurământului la Președinție, în prezența șefei statului, Maia Sandu, și a spicherului Igor Grosu.

„Așa cum am promis împreună cu colegii mei, cu echipa, vom încerca să arătăm rezultate pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen mai lung. Măsurile vizează, în primul rând, dezvoltarea economică. Vrem să relansăm creșterea economică și să aducem cât mai multe investiții în Republica Moldova”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Acesta a menționat că, înainte de deplasări externe, Guvernul va începe cu problemele noastre de acasă, însă prima întâlnire internațională va fi, cel mai probabil, cu omologul din România.

„Cu siguranță, trebuie și o să vorbim, o să ne întâlnim cu partenerul nostru strategic - Uniunea Europeană. Deci, va trebui să mergem la Bruxelles. Cu Statele Unite ale Americii... nu cred că voi călători la Washington în curând, dar va trebui să începem dialogul și cu ei”, a precizat Munteanu.

Vicepremierul Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a anunțat că instituția sa gestionează nouă capitole de negocieri pentru integrarea în UE.

„În primul rând, vom promova o economie de producție. Pentru acest lucru trebuie să atragem investiții, să susținem întreprinderile mici și mijlocii, să lucrăm cu producătorii din Republica Moldova pentru a crea noi lanțuri valorice atât în R. Moldova, pentru consumul intern, cât și în exterior. Prin aceasta, vom promova exportul”, a declarat Osmochescu.

Pe termen lung, acesta își propune transformarea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului într-o bancă de investiții, așa cum este în România.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat un calendar rapid de acțiuni: rectificarea bugetului 2025, pregătirea proiectului bugetar pentru 2026 și lansarea reformei fiscale.

„Avem o perioadă cu o problemă rară: avem bani arhisuficienți pentru investiții, trebuie să ne învățăm să-i valorificăm foarte eficient și rapid și cu randament maxim pentru cetățeni”, a spus ministrul, subliniind necesitatea unui sistem fiscal „maximal prietenos”.

Acesta a adăugat că ministerul va crea noi instrumente de investiții pentru cetățeni și va implica diaspora în proiecte economice: „Avem de ajutat diaspora să-și aducă, cum spuneam, nu doar banii acasă, dar și să le creăm posibilități de investiții”.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat obiective sociale majore, între care crearea a 5.000 de locuri noi în creșe și susținerea integrării profesionale a persoanelor vulnerabile.

„În patru ani de mandat vrem să susținem peste 100.000 de persoane care să-și găsească un loc de muncă. Vom pune accent pe femei, tineri, persoane cu dizabilități”, a declarat Plugaru, precizând că vor fi oferite subvenții angajatorilor care încadrează persoane cu mobilitate redusă.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat trei proiecte mari pentru mandatul său: reconstrucția Filarmonicii Naționale, reabilitarea Circului și finalizarea Centrului de Cultură și Arte Contemporane „Universul”.

„Filarmonica, din păcate, este un proiect costisitor. Din primele informații, e vorba de 10 milioane de euro, bani care sunt mari și trebuie identificați. Dar cred că este real ca, în acești patru ani, să avansăm foarte mult toate cele trei proiecte mari, să le avem finalizate”, a declarat Jardan.

Noul ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că prioritatea principală rămâne evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.

„Avocații sunt un element separat foarte important și noi trebuie să avem un dialog permanent și o discuție referitor, poate, la măsurile de admitere în profesia de avocatură”, a precizat acesta.

Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit pe 31 octombrie cu votul a 55 de deputați ai majorității parlamentare PAS. Pe 1 noiembrie, membrii Cabinetului au depus jurământul de învestire la Președinție, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.