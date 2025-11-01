Noul Guvern al Republicii Moldova a depus jurământul la Președinție. Maia Sandu: „Aveți o fereastră istorică de oportunitate pentru integrarea în UE”

Republica Moldova. Membrii noului Guvern al Republicii Moldova, care au primit pe 31 octombrie votul de încredere din partea Parlamentului, au depus pe 1 noiembrie, la Președinție, jurământul de învestire. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei”, au declarat, rând pe rând, vicepremierii și miniștrii Cabinetului condus de Alexandru Munteanu, după care au îngenuncheat în fața drapelului de stat.

Mulțumindu-le membrilor noului Cabinet pentru asumarea mandatului într-o perioadă dificilă pentru țara noastră, precum și pentru întreaga regiune, președinta Maia Sandu le-a cerut miniștrilor să valorifice fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană.

„După anii în care a trebuit să gestionăm multiple crize și provocări, avem nevoie, începând de astăzi, de o guvernare care să se concentreze mai mult pe dezvoltare, care să ducă la bun sfârșit transformarea Republicii Moldova într-un stat european modern”, a declarat șefa statului.

Potrivit Maiei Sandu, guvernarea trebuie să promoveze eficiența, integritatea și serviciile publice de calitate.

Președinta a subliniat că este nevoie de „măsuri curajoase” care să sprijine dezvoltarea economică prin atragerea investițiilor, creșterea competitivității și productivității, ceea ce va duce la creșterea nivelului de trai al populației. Ea a mai insistat pe consolidarea rezilienței instituțiilor statului.Maia Sandu le-a cerut miniștrilor să finalizeze reformele aflate deja în derulare: cea a justiției, reforma administrației publice locale, cea a educației, precum și măsurile pentru asigurarea securității energetice.

„Doar astfel vom putea face față și în continuare riscurilor și amenințărilor cu care se confruntă țara noastră. Tot ce este bun și trainic se construiește cu greu. Cărămidă cu cărămidă. Pentru a progresa către aderare și pentru a prospera după aderare, este necesar să duceți la capăt reforme importante pe care le-am pornit deja”, a declarat șefa statului.

Președinta a transmis mulțumiri echipei conduse de Dorin Recean, despre care a spus că a menținut pacea, a apărat democrația și siguranța cetățenilor, a realizat programe importante de dezvoltare a țării și localităților și a făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană.

„Le mulțumesc tuturor colegilor din Cabinetul care pleacă. Domnului Dorin Recean îi sunt recunoscătoare pentru că și-a asumat responsabilitatea pentru guvernare și pentru țară într-o perioadă foarte complicată și a demonstrat că este un foarte bun manager în situație de criză”, a adăugat Maia Sandu.

Decretul cu privire la numirea noului Guvern a fost semnat de Maia Sandu și publicat pe pagina web a Președinției Republicii Moldova.

În noul cabinet de miniștri se regăsește Cristina Gherasimov ca viceprim-ministră pentru integrare europeană. Vladimir Bolea rămâne vicepremier și ministru al agriculturii și industriei alimentare, iar Mihai Popșoi continuă ca vicepremier și ministru al afacerilor externe.

Dan Perciun conduce în continuare Ministerul Educației și Cercetării. Dorin Junghietu rămâne la Ministerul Energiei, iar Anatolie Nosatîi continuă să conducă Ministerul Apărării. Ludmila Catlabuga rămâne la conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Daniella Misail-Nichitin – la șefia Ministerului Afacerilor Interne.

Noul guvern îl include și pe ambasadorul Valeriu Chiveri în calitate de viceprim-ministru pentru reintegrare. Eugen Osmochescu preia funcția de viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării.

Vladislav Cojuhari conduce Ministerul Justiției, iar Andrian Gavriliță este ministru al finanțelor. Natalia Plugaru devine ministră a muncii și protecției sociale, iar Emil Ceban – ministrul al sănătății. Gheorghe Hajder va conduce Ministerul Mediului, iar Cristian Jardan preia conducerea Ministerul Culturii.

Parlamentul Republicii Moldova a votat în data de 31 ovtombrie învestirea Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu și a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Executivul a primit susținerea a 55 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate.

În discursul său din plen, noul prim-ministru a declarat că Republica Moldova a trecut, în ultimii ani, printr-o transformare profundă, devenind un stat respectat pe plan extern, datorită efortului comun al instituțiilor și cetățenilor.

Programul de guvernare este axat pe dezvoltare economică, creșterea nivelului de trai, modernizarea administrației publice și accelerarea integrării europene. Premierul a subliniat că obiectivul politic major al țării rămâne aderarea la Uniunea Europeană, iar Guvernul își propune ca avantajele apropierii de UE să fie resimțite de cetățeni încă înainte de finalizarea negocierilor oficiale.

Printre obiectivele anunțate pentru următorii ani se numără atragerea investițiilor de până la 4 miliarde euro, sprijinirea a 25 000 de întreprinderi, extinderea exporturilor moldovenești pe piețele europene, modernizarea infrastructurii rutiere și energetice și construirea a patru poduri peste Prut.

Guvernul mai promite investiții masive în educație, sănătate și cultură, dublarea burselor pentru elevi și studenți, creșterea salariilor în sectorul public, finalizarea evaluării judecătorilor și procurorilor și consolidarea luptei împotriva corupției.

Premierul a anunțat că Executivul va continua reformele din domeniul energiei, prin interconectarea deplină cu piața europeană, reducerea dependenței de resurse externe și investiții în eficiență energetică și surse regenerabile.