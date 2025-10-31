Republica Moldova are Guvern! Cabinetul Munteanu, învestit la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare

Republica Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare, care au adus o nouă componență a Parlamentului, dar cu aceeași majoritate, cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Guvernul Munteanu a fost învestit cu votul a 55 de deputați, în timp ce parlamentarii fracțiunilor comuniștilor, socialiștilor, ai Blocului „Alternativa”, ai Partidului Nostru și ai Partidului „Democrația Acasă” au refuzat să-l susțină.

Unii reprezentanți ai opoziției, inclusiv liderul socialiștilor Igor Dodon, au recunoscut „profesionalismul” premierului desemnat, dar și-au exprimat dezacordul cu politicile promovate de PAS.

Noul Guvern se va concentra pe creștere economică și integrare europeană, având 15 priorități sectoriale, a declarat premierul desemnat Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului.

„Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană și vă prezint o echipă profesionistă, capabilă să pregătească Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani”, a spus Munteanu.

El a mulțumit președintei Maia Sandu și fracțiunii PAS pentru încrederea acordată, dar și cetățenilor Republicii Moldova pentru votul exprimat la 28 septembrie.

„Fără hotărârea și puterea lor de a se opune răului, astăzi nu am fi vorbit despre aderarea la Uniunea Europeană, ci despre oligarhie, corupție și stagnare”, a adăugat premierul.

În cadrul celor aproape șase ore de dezbateri, Alexandru Munteanu a răspuns întrebărilor deputaților și a declarat că își va prezenta demisia dacă nu va reuși să pregătească Republica Moldova pentru aderarea la UE până în 2028. El a promis o guvernare bazată pe responsabilitate, onestitate și deschidere:

„Voi spune adevărul chiar și atunci când soluțiile cer un efort comun. Voi fi deschis la propuneri și opinii, pentru că soluțiile bune se nasc din dialog. Dar dialogul este o stradă cu dublu sens. Sper să-l parcurgem cu toții împreună.”

Premierul Munteanu a prezentat un program ambițios, care are ca scop alinierea Republicii Moldova la standardele europene și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, încă înainte de finalizarea procesului de aderare.

„Aderarea la Uniunea Europeană trebuie să aducă beneficii concrete oamenilor – investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și administrație prietenoasă”, a explicat el.

Cele 15 direcții strategice anunțate includ:

Guvernare eficientă: digitalizare completă, transparență și securitate cibernetică;

Integrare europeană: finalizarea negocierilor de aderare până în 2028 și aplicarea acquis-ului UE în toate domeniile;

Economie competitivă: investiții de 4 miliarde de euro și sprijin pentru 25.000 de întreprinderi;

Educație pentru viitor: 6 miliarde de lei pentru școli-model și educație incluzivă;

Mediu curat: plantarea a 60.000 ha de păduri și management modern al deșeurilor;

Sănătate: modernizarea spitalelor, digitalizare și centre clinice universitare;

Independență energetică: interconectare cu piața UE și investiții în surse regenerabile;

Infrastructură: 9 miliarde de lei pentru programele „Satul European” și „Curtea Europeană”, modernizarea a 3.000 km de drumuri și poduri peste Prut;

Bunăstare socială: salariul minim de 10.000 lei, 5.000 de locuri noi în creșe, programe pentru vârstnici;

Agricultură modernă: tehnologii verzi, irigații pe 50.000 ha și centre regionale de procesare;

Comunități sigure: modernizarea frontierei și operaționalizarea Centrului Național de Management al Crizelor;

Justiție corectă: evaluarea judecătorilor și procurorilor, digitalizarea sistemului judiciar;

Cultură și diaspora: extinderea voucherelor culturale, protejarea patrimoniului, sprijin pentru diaspora;

Reintegrare: beneficii ale apropierii de UE pentru cetățenii din regiunea transnistreană;

Politică externă și securitate: consolidarea Armatei Naționale și protejarea cetățenilor din diaspora.

În discursul său, Alexandru Munteanu a prezentat echipa cu care va guverna, descriind-o drept „o echipă profesionistă, dedicată și pragmatică”.

Eugen Osmochescu, expert în politici economice, va conduce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Mihai Popșoi rămâne Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Externe, continuând promovarea intereselor Republicii Moldova în plan european și internațional.

Cristina Gherasimov va continua activitatea în calitate de Vicepremier pentru Integrare Europeană.

Vladimir Bolea, vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, va coordona modernizarea infrastructurii naționale.

Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și ambasador în Ucraina, va fi Ministrul Reintegrării.

Dan Perciun rămâne la conducerea Ministerului Educației și Cercetării.

Daniella Misail-Nichitin va deține funcția de Ministră a Afacerilor Interne.

Vladislav Cojuhari va prelua Ministerul Justiției, cu misiunea de a continua reforma în domeniu.

Ludmila Catlabuga va conduce Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Andrian Gavriliță, economist, va prelua Ministerul Finanțelor.

Natalia Plugaru va fi Ministră a Muncii și Protecției Sociale.

Emil Ceban, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, va conduce Ministerul Sănătății.

Gheorghe Hajder rămâne la Ministerul Mediului, pentru continuitate în politicile de mediu.

Cristian Jardan va fi Ministrul Culturii.

Dorin Junghietu va conduce Ministerul Energiei, continuând eforturile pentru independența energetică a țării.

Anatolie Nosatîi rămâne în fruntea Ministerului Apărării, cu obiectivul de a moderniza Armata Națională.