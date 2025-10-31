Votul de încredere pentru noul Guvern de la Chișinău. Munteanu promite salarii mai mari, economie digitală și aderarea la UE până în 2028

Republica Moldova. Premierul desemnat Alexandru Munteanu va merge vineri, 31 octombrie, în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere asupra noului Cabinet de miniștri și a programului de guvernare. Documentul prevede majorarea salariului minim la 10 mii de lei, valorificarea Planului de Creștere Economică de 1,9 miliarde de euro și finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.

Programul Guvernului Munteanu păstrează continuitatea liniilor trasate de executivul Recean, dar introduce termene clare pentru reforma justiției și măsuri de modernizare în domenii-cheie precum economia, educația, sănătatea și energia.

În lista noului Cabinet se regăsesc nouă membri care au făcut parte din Guvernul Recean, semn că viitorul premier mizează pe stabilitate și experiență administrativă.

Astfel, Vladimir Bolea va conduce Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Cristina Gherasimov rămâne vicepremieră pentru Integrare Europeană, Mihai Popșoi – ministru al Afacerilor Externe, Dan Perciun – ministru al Educației și Cercetării, Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Daniela Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne, Dorin Junghietu – ministru al Energiei, iar Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării.

Printre noile nume se regăsesc Eugen Osmochescu, propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Valeriu Chiveri, desemnat vicepremier pentru Reintegrare, Vladislav Cojuhari – ministru al Justiției, Andrian Gavriliță – ministru al Finanțelor, Natalia Plugaru – ministră a Muncii și Protecției Sociale, Emil Ceban – ministru al Sănătății, Gheorghe Hajder – ministru al Mediului, și Cristian Jardan – ministru al Culturii.

Înaintea prezentării în Parlament, Alexandru Munteanu a desfășurat, miercuri, 29 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare, pentru a asigura sprijinul politic necesar învestirii.

Două dintre formațiuni – „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” – au cerut amânarea cu o săptămână a votului, motivând că programul de guvernare ar trebui completat cu noi măsuri. În același timp, trei fracțiuni parlamentare au anunțat că nu vor susține Guvernul Munteanu, ceea ce ar putea face ca obținerea votului de încredere să devină o probă dificilă pentru premierul desemnat.

Amintim că președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru la propunerea Consiliului Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma consultărilor cu formațiunile parlamentare.

Dacă Guvernul Munteanu va fi învestit, acesta va avea misiunea de a continua reformele economice, consolidarea statului de drept și integrarea europeană a Republicii Moldova, într-o perioadă considerată crucială pentru viitorul parcurs european al țării.