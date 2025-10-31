Politica

Votul de încredere pentru noul Guvern de la Chișinău. Munteanu promite salarii mai mari, economie digitală și aderarea la UE până în 2028

Comentează știrea
Votul de încredere pentru noul Guvern de la Chișinău. Munteanu promite salarii mai mari, economie digitală și aderarea la UE până în 2028
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Premierul desemnat Alexandru Munteanu va merge vineri, 31 octombrie, în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere asupra noului Cabinet de miniștri și a programului de guvernare. Documentul prevede majorarea salariului minim la 10 mii de lei, valorificarea Planului de Creștere Economică de 1,9 miliarde de euro și finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.

Printre angajamentele centrale incluse în document se numără majorarea salariului minim până la 10 mii de lei, valorificarea Planului de Creștere Economică de 1,9 miliarde de euro și finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.

Alexandru Munteanu, candidat premier

Sursa foto: Captură video

Programul Guvernului Munteanu păstrează continuitatea liniilor trasate de executivul Recean, dar introduce termene clare pentru reforma justiției și măsuri de modernizare în domenii-cheie precum economia, educația, sănătatea și energia.

Noua echipă guvernamentală: combinație între experiență și figuri noi

În lista noului Cabinet se regăsesc nouă membri care au făcut parte din Guvernul Recean, semn că viitorul premier mizează pe stabilitate și experiență administrativă.

Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri rare
A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri rare

Astfel, Vladimir Bolea va conduce Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Cristina Gherasimov rămâne vicepremieră pentru Integrare Europeană, Mihai Popșoi – ministru al Afacerilor Externe, Dan Perciun – ministru al Educației și Cercetării, Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Daniela Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne, Dorin Junghietu – ministru al Energiei, iar Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării.

Printre noile nume se regăsesc Eugen Osmochescu, propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Valeriu Chiveri, desemnat vicepremier pentru Reintegrare, Vladislav Cojuhari – ministru al Justiției, Andrian Gavriliță – ministru al Finanțelor, Natalia Plugaru – ministră a Muncii și Protecției Sociale, Emil Ceban – ministru al Sănătății, Gheorghe Hajder – ministru al Mediului, și Cristian Jardan – ministru al Culturii.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Consultări tensionate înaintea votului

Înaintea prezentării în Parlament, Alexandru Munteanu a desfășurat, miercuri, 29 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare, pentru a asigura sprijinul politic necesar învestirii.

Două dintre formațiuni – „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” – au cerut amânarea cu o săptămână a votului, motivând că programul de guvernare ar trebui completat cu noi măsuri. În același timp, trei fracțiuni parlamentare au anunțat că nu vor susține Guvernul Munteanu, ceea ce ar putea face ca obținerea votului de încredere să devină o probă dificilă pentru premierul desemnat.

Sprijin politic din partea PAS și desemnarea oficială

Amintim că președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru la propunerea Consiliului Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma consultărilor cu formațiunile parlamentare.

Dacă Guvernul Munteanu va fi învestit, acesta va avea misiunea de a continua reformele economice, consolidarea statului de drept și integrarea europeană a Republicii Moldova, într-o perioadă considerată crucială pentru viitorul parcurs european al țării.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:59 - Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
12:51 - De la Parlament la diplomația prezidențială. Nicu Popescu devine emisar special pentru afaceri europene
12:40 - A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri ...
12:32 - FCSB, sub lupa ANAF. Clubul lui Gigi Becali, verificat pentru datorii de peste 7 milioane de lei
12:27 - Părinte de adolescent în 2025? Psiholog: De ce cearta pe telefon nu funcționează și ce să pui în loc pentru a te reco...
12:21 - Guvernul aprobă organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie și atestă noi stațiuni turistice în România

HAI România!

Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor

Proiecte speciale