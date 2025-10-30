Parlamentul a aprobat componența comisiilor permanente. Dodon la politică externă, Usatîi la securitate, Tarlev la juridică

Republica Moldova. Deputații Parlamentului Republicii Moldova s-au întrunit miercuri, 30 octombrie, într-o ședință plenară în care au fost aprobate componențele comisiilor permanente ale Legislativului pentru noua legislatură.

Repartizarea funcțiilor de președinți, vicepreședinți, secretari și membri reflectă configurația politică actuală, dominată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține 55 de mandate, dar și de prezența partidelor de opoziție PSRM, PCRM, „Alternativa”, Partidul Nostru și „Democrația Acasă”.

Printre cele mai discutate repartizări se numără includerea liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, unde deține funcția de vicepreședinte. Comisia este condusă de Lilian Carp (PAS).

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost desemnat membru al Comisiei pentru politică externă, prezidată de Doina Gherman (PAS), responsabilă de relațiile externe și cooperarea internațională.

Fostul premier Vasile Tarlev a fost inclus în Comisia juridică, pentru numiri și imunități, condusă de Veronica Roșca (PAS), care are în gestiune avizele juridice, numirile în funcții și imunitățile parlamentare.

Această comisie este condusă de Radu Marian (PAS), avându-i ca vicepreședinți pe Victoria Belous (PAS), Dorian Istratii (PAS) și Olga Ursu („Alternativa”). Secretar este Ilie Ionaș (PAS). Din comisie mai fac parte Alic Baraboi, Dorin Recean (PAS), Petru Burduja (PSRM), Andrei Godoroja (PCRM), Stela Onuțu (Partidul Nostru) și Vasile Costiuc („Democrația Acasă”).

Comisia este condusă de Veronica Roșca (PAS), avându-i ca vicepreședinți pe Vasile Grădinaru (PAS) și Pavel Voicu (PSRM). Secretar este Igor Chiriac (PAS). Printre membri se numără Artemie Cătănoi, Roman Cojuhari (PAS), Alexandr Stoianoglo („Alternativa”), Alexandr Berlinschii (Partidul Nostru) și Vasile Tarlev (neafiliat).

Președinta comisiei este Doina Gherman (PAS), vicepreședinți Adrian Băluțel (PAS) și Alexandru Verșinin („Democrația Acasă”). Secretar Ion Groza (PAS). Din comisie mai fac parte Mihail Druță (PAS), Igor Dodon (PSRM) și Ion Chicu („Alternativa”). Această comisie va avea un rol central în coordonarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și în relațiile bilaterale strategice.

Comisia este condusă de Liliana Nicolaescu-Onofrei (PAS). Din comisie fac parte deputați ai PAS, PSRM, „Alternativa” și Partidului Nostru, ceea ce indică o abordare mai largă a temelor legate de educație și cultură. Comisia va analiza și politicile mass-media, inclusiv reglementarea spațiului informațional.

Conducerea acestei comisii este deținută de medicul și deputatul PAS Adrian Belîi, care va coordona politicile din domeniul sănătății publice și reformele în sistemul spitalicesc. Comisia va examina de asemenea proiectele privind protecția persoanelor vulnerabile, echitatea în sistemul social și sprijinul familiilor cu copii. Vicepreședinți sunt membri ai PAS și PSRM.

Această comisie este condusă de Serghei Ivanov (Partidul Nostru). Deputații din cadrul acesteia vor gestiona politici privind securitatea alimentară, sprijinul producătorilor locali, promovarea exporturilor agricole și adaptarea la cerințele europene privind calitatea produselor. În contextul noilor provocări de mediu și al schimbărilor climatice, comisia va avea un rol cheie în coordonarea programelor de subvenționare și modernizare a fermelor.

La conducerea comisiei se află Valeriu Muduc (PCRM), care va gestiona proiecte de lege privind protecția mediului, tranziția către energie verde și reducerea emisiilor de carbon.

Constituită pentru a supraveghea modul în care sunt cheltuite resursele statului, comisia este condusă de Adrian Lebedinschi (PSRM). Vicepreședinte este Eugeniu Sinchevici (PAS), iar secretară Stela Macari (PAS). Din comisie mai fac parte Bogdan Țîrdea (PSRM) și Vladimir Voronin (PCRM).

Condusă de Liliana Iaconi („Alternativa”), comisia se ocupă de descentralizare, funcționarea autorităților locale și dezvoltarea regională. Vicepreședintă este Larisa Voloh (PAS), iar secretar, Dorin Pavaloi (PSRM).

Președintele comisiei este Grigore Novac (PSRM), cunoscut pentru activitatea sa în domeniul drepturilor civile. Vicepreședintă este Natalia Davidovici (PAS), iar secretar Adrian Domentiuc (PCRM). Comisia are misiunea de a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale, libertatea de exprimare, combaterea discriminării și protejarea minorităților etnice.