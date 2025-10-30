Politica

Parlamentul a aprobat componența comisiilor permanente. Dodon la politică externă, Usatîi la securitate, Tarlev la juridică

Comentează știrea
Parlamentul a aprobat componența comisiilor permanente. Dodon la politică externă, Usatîi la securitate, Tarlev la juridicăSursa foto: Parlamentul Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Deputații Parlamentului Republicii Moldova s-au întrunit miercuri, 30 octombrie, într-o ședință plenară în care au fost aprobate componențele comisiilor permanente ale Legislativului pentru noua legislatură.

Repartizarea funcțiilor de președinți, vicepreședinți, secretari și membri reflectă configurația politică actuală, dominată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține 55 de mandate, dar și de prezența partidelor de opoziție  PSRM, PCRM, „Alternativa”, Partidul Nostru și „Democrația Acasă”.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Usatîi la securitate, Dodon la politică externă, Tarlev la juridică

Printre cele mai discutate repartizări se numără includerea liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, unde deține funcția de vicepreședinte. Comisia este condusă de Lilian Carp (PAS).

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost desemnat membru al Comisiei pentru politică externă, prezidată de Doina Gherman (PAS), responsabilă de relațiile externe și cooperarea internațională.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
Orașele din România unde va ninge în noiembrie. Prognoza Accuweather actualizată
Orașele din România unde va ninge în noiembrie. Prognoza Accuweather actualizată

Fostul premier Vasile Tarlev a fost inclus în Comisia juridică, pentru numiri și imunități, condusă de Veronica Roșca (PAS), care are în gestiune avizele juridice, numirile în funcții și imunitățile parlamentare.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Comisia pentru economie, buget și finanțe

Această comisie este condusă de Radu Marian (PAS), avându-i ca vicepreședinți pe Victoria Belous (PAS), Dorian Istratii (PAS) și Olga Ursu („Alternativa”). Secretar este Ilie Ionaș (PAS). Din comisie mai fac parte Alic Baraboi, Dorin Recean (PAS), Petru Burduja (PSRM), Andrei Godoroja (PCRM), Stela Onuțu (Partidul Nostru) și Vasile Costiuc („Democrația Acasă”).

Comisia juridică, pentru numiri și imunități

Comisia este condusă de Veronica Roșca (PAS), avându-i ca vicepreședinți pe Vasile Grădinaru (PAS) și Pavel Voicu (PSRM). Secretar este Igor Chiriac (PAS). Printre membri se numără Artemie Cătănoi, Roman Cojuhari (PAS), Alexandr Stoianoglo („Alternativa”), Alexandr Berlinschii (Partidul Nostru) și Vasile Tarlev (neafiliat).

Comisia pentru politică externă și integrare europeană

Președinta comisiei este Doina Gherman (PAS), vicepreședinți Adrian Băluțel (PAS) și Alexandru Verșinin („Democrația Acasă”). Secretar  Ion Groza (PAS). Din comisie mai fac parte Mihail Druță (PAS), Igor Dodon (PSRM) și Ion Chicu („Alternativa”). Această comisie va avea un rol central în coordonarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și în relațiile bilaterale strategice.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Comisia este condusă de Liliana Nicolaescu-Onofrei (PAS). Din comisie fac parte deputați ai PAS, PSRM, „Alternativa” și Partidului Nostru, ceea ce indică o abordare mai largă a temelor legate de educație și cultură. Comisia va analiza și politicile mass-media, inclusiv reglementarea spațiului informațional.

Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie

Conducerea acestei comisii este deținută de medicul și deputatul PAS Adrian Belîi, care va coordona politicile din domeniul sănătății publice și reformele în sistemul spitalicesc. Comisia va examina de asemenea proiectele privind protecția persoanelor vulnerabile, echitatea în sistemul social și sprijinul familiilor cu copii. Vicepreședinți sunt membri ai PAS și PSRM.

Comisia pentru agricultură și industrie alimentară

Această comisie este condusă de Serghei Ivanov (Partidul Nostru). Deputații din cadrul acesteia vor gestiona politici privind securitatea alimentară, sprijinul producătorilor locali, promovarea exporturilor agricole și adaptarea la cerințele europene privind calitatea produselor. În contextul noilor provocări de mediu și al schimbărilor climatice, comisia va avea un rol cheie în coordonarea programelor de subvenționare și modernizare a fermelor.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde

La conducerea comisiei se află Valeriu Muduc (PCRM), care va gestiona proiecte de lege privind protecția mediului, tranziția către energie verde și reducerea emisiilor de carbon.

Comisia pentru control al finanțelor publice

Constituită pentru a supraveghea modul în care sunt cheltuite resursele statului, comisia este condusă de Adrian Lebedinschi (PSRM). Vicepreședinte este Eugeniu Sinchevici (PAS), iar secretară  Stela Macari (PAS). Din comisie mai fac parte Bogdan Țîrdea (PSRM) și Vladimir Voronin (PCRM).

Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională

Condusă de Liliana Iaconi („Alternativa”), comisia se ocupă de descentralizare, funcționarea autorităților locale și dezvoltarea regională. Vicepreședintă este Larisa Voloh (PAS), iar secretar,  Dorin Pavaloi (PSRM).

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice

Președintele comisiei este Grigore Novac (PSRM), cunoscut pentru activitatea sa în domeniul drepturilor civile. Vicepreședintă este Natalia Davidovici (PAS), iar secretar  Adrian Domentiuc (PCRM). Comisia are misiunea de a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale, libertatea de exprimare, combaterea discriminării și protejarea minorităților etnice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:46 - Prima platformă de pariuri interzisă în România de ONJN
18:38 - Bugetul UE 2028–2034, respins parțial de liderii pro-europeni din Parlamentul European
18:28 - Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
18:19 - Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. Ce formațiune politică va reprezenta George Burcea
18:08 - Orașele din România unde va ninge în noiembrie. Prognoza Accuweather actualizată
18:00 - Loredana Chivu, nevoită să plătească 250.000 de euro. Instanța a hotărât

HAI România!

De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă

Proiecte speciale