Ștefan Popescu, despre capacitatea Rusiei de-a continua războiul. Cât timp mai are resurse Kremlinul

Analist de politică externă, Ștefan Popescu a spus, într-un dialog la podcastul găzduit de jurnalistul Dan Andronic că Rusia ar mai putea să ducă războiul din Ucraina măcar un an. Cu referire la resursele de care mai dispune Kremlinul.

„Rusia cred că are capacitatea... un an de zile cel puțin să mai ducă acest conflict. Îl mai poate duce. E sigur că hidrocarburile joacă un rol important în balanța comercială rusească, dar nu depind numai de hidrocarburi. Cred că în ecuația războiului intră și alți actori care sunt importanti.

Nu întâmplător, ministru de externe chinez, la întâlnirea cu doamna Kaya Kalas din vara acestui an, spunea că China nu își permite ca Rusia să pierdă războiul, deci există un interes și al, nu numai al Chinei, ci al Indiei. Și șeful Consiliului de Securitate al Rusiei a fost primit de Narendra Modi. Acolo se discută de producerea avionului Su-57 de a cincea zi. generație în India, dar cu cedarea softurilor, codurilor de soft către India. Deci sunt niște interese ale unor actori care profită de pe urma războiului și care sunt direct interesați să ajute Federația Rusă în acest război, care are și o coloratură civilizațională, nu numai o coloratură, cum să spun...

Nu e vorba numai de relațiile dintre Rusia și Occident. Și atunci cred că Rusia mai are capacitatea să ducă acest război. Ei cred că la Kremlin se consideră că frontul începe să cedeze și că pot să obțină victoria pe teren militar, adică cam într-un an de zi. Consideră că ar putea să își îndeplinească obiectivele legate de cel puțin acoperirea Donbass-ului în limite”, a spus Ștefan Popescu.

„Cred că, și sunt pregătiți, dacă au făcut atâta mobilizare, cred că sunt pregătiți să meargă până la capăt. Cred că s-a ajuns atât de departe cu acest război încât... greu mai poate fi dat înapoi. Plus că mai este o problemă în Rusia, apropo de economie. Complexul militar-industrial a ajuns la vreo 16 milioane de persoane. Ori în momentul în care îl închizi, generezi o altă problemă economică. Lucrurile sunt foarte complicate. Din păcate, războiul are... Nu avem încă în față sfârșitul războiului. Cred că se va continua. Trecem anul fără probleme. Împlinim patru ani, închidem...”