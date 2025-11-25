Student din Iași, suspect de afiliere la gruparea teroristă Hamas. SRI: Amenințare pentru securitatea națională

Curtea de Apel Iași a decis expulzarea unui student din Iași, după ce Serviciul Român de Informații l-a evaluat ca fiind o potențială amenințare la adresa securității naționale. Tânărul, originar din Fâșia Gaza, este acuzat că ar fi susținut în mediul online propaganda aripii militare a organizației teroriste palestiniene Hamas, brigăzile Ezzedin al-Qassam.

Potrivit deciziei magistraților Curții de Apel Iași, activitatea online a studentului ar fi vizat distribuirea sau promovarea de conținut în favoarea grupării teroriste Hamas. O alertă SRI emisă în februarie 2024 îl indică drept o posibilă amenințare, iar această evaluare a stat la baza refuzului prelungirii dreptului de ședere în România.

Tânărul se află în România din 2020, însă Inspectoratul Județean de Imigrări Iași a respins atât solicitarea de prelungire a șederii, cât și cererea de azil.

Originar din Fâșia Gaza, studentul S.A. locuiește în Iași de aproape cinci ani. În acest interval, a absolvit Facultatea de Inginerie Mecatronică a UTI cu bursă de merit și urmează în prezent un master, tot pe bursă, locuind în campusul Tudor Vladimirescu.

De-a lungul anilor, a lucrat în mai multe locuri: la șaormerii, la o firmă de printare 3D, iar din vara trecută ca ajutor de bucătar. În paralel, și-a deschis și o mică afacere de vânzare online de parfumuri.

Cu toate acestea, evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu au schimbat radical situația sa.

Atacul lansat de teroriștii Hamas asupra Israelului în octombrie 2023 a schimbat complet destinul lui S.A. De atunci, orașul Khan Younis, localitatea natală a familiei sale, a fost lovit intens încă din primele zile ale conflictului. Considerat un bastion strategic al teroriștilor Hamas, orașul a fost cucerit de armata israeliană de trei ori și transformat aproape în întregime în ruine. Locuința lui S.A. a fost distrusă, iar rudele sale s-au refugiat într-o tabără. Din Iași, tânărul le trimitea bani. În contextul războiului din Gaza, S.A. a solicitat azil în România, însă cererea i-a fost respinsă. Pe numele lui fusese instituită, la 9 februarie 2024, o alertă justificată prin „siguranță națională”, conform Curții de Apel Iași.

Palestinianul reprezenta un pericol la adresa securității României”, scrie Ziarul de Iași. Evaluarea de securitate a cântărit decisiv în deciziile administrative ulterioare.

Publicația ieșeană precizează că tânărul a încercat să conteste măsurile în instanță, însă demersurile sale au fost respinse. Astfel, el este obligat să părăsească România și să își abandoneze studiile de master, fiind nevoit să se întoarcă în Gaza.