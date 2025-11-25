Nicușor Dan, furios pe instituțiile de forță: M-a deranjat cel mai tare că informațiile diferă

La Summitul pentru guvernanță digitală, președintele României, Nicușor Dan, a vorbit deschis despre vulnerabilitățile statului în lupta cu dezinformarea și a transmis un mesaj tranșant către instituțiile care îi furnizează date contradictorii. Președintele a explicat că procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Apărare a inclus numeroase sugestii din mediul extern și că unele dintre aceste contribuții se regăsesc în documentul final. „Am primit foarte multe sugestii la Strategia Națională de Apărare și câteva din pasajele din strategia oficială vin din zona asta.”

Nicușor Dan a subliniat însă că instituțiile statului îi prezintă frecvent informații diferite, o situație care, în opinia sa, afectează funcționarea corectă a administrației.

„M-a deranjat cel mai tare că, de multe ori, informațiile pe care le primesc din diferite zone, de la instituții, diferă. E un lucru care ține de fucționarea țării”, a mai precizat șeful statului.

Potrivit președintelui, o administrație modernă este dependentă de date corecte și uniforme, iar lipsa acestora împiedică decizii eficiente.

Vorbind despre zonele de vulnerabilitate ale statului, Nicușor Dan a remarcat că, în domeniul securității cibernetice, România este într-o postură favorabilă. „Avem zona cyber în care statul român e destul de bine.”

Problemele mari apar însă în zona dezinformării, unde, după cum recunoaște președintele, statul nu este pregătit.

„Apoi, mai e zona de dezinformare, în care nu suntem bine. Nu avem mecanismele pentru detectarea campaniilor de dezinformare. Modul în care instituțiile comunică nu este deloc structurat.”

El a explicat că esența dezinformării este „abaterea de la o referință”, ridicând întrebarea esențială: cine stabilește referința adevărului într-un spațiu public în care mesajele contradictorii apar la fiecare pas?

Președintele a insistat asupra nevoii unui sistem clar care să detecteze în timp real campaniile de propagandă și manipulare.

„Dacă venim strict în zona de tehnologie, e nevoie să detectezi în timp real o campanie de dezinformare. Nu-ți ajung oamenii să culegi toate datele despre informațiile care sunt spuse.”

În opinia sa, instituțiile statului comunică haotic, iar mesajele lor nu ajung la cetățeni în mod eficient. „Totul trebuie coordonat în comunicare, când vorbesc instituțiile statutului. Nu știu dacă un comunicat al MApN ajunge la 1, 2 la mia de locuitori.”

Nicușor Dan a concluzionat că o reformă a comunicării publice este esențială pentru ca statul să poată reacționa eficient în fața amenințărilor informaționale.