Pregătiri pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. Cine îi coordonează fiecare pas

Pregătiri pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. Cine îi coordonează fiecare pas
Preşedintele Nicuşor Dan a decis înfiinţarea unui grup de lucru special pentru pregătirea vizitei sale oficiale în Statele Unite, a declarat Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Potrivit acestuia, Nicuşor Dan conduce personal acest grup, fiind “liderul activ” al întregului proces.

Secretele vizitei lui Nicușor Dan în SUA

„În interiorul dimensiunii economice, domnul preşedinte are un interes foarte mare pentru sectorul militar, pentru sectorul strategic, pentru sectorul tehnologiilor de frontieră. Aşadar, pentru lucrurile care, realizate, vor întări nu numai prosperitatea României sau potenţialul de creştere economică a României, ci şi siguranţa românilor şi siguranţa naţională”, a explicat Lazurca.

Lazurcă

Lazurcă. Sursa foto X

Consilierul a subliniat că vizita este gândită nu doar ca un eveniment protocolar, ci ca o oportunitate reală de consolidare a relaţiilor politice și economice ale României.

„Domnul preşedinte nu îşi doreşte vizite de dragul vizitelor, vizite care să închipuie ceremonii goale, de protocol sau deplasări care să nu însemne nimic în beneficiul cetăţenilor noştri.

De fiecare dată ne cere substanţă şi ne cere să îi demonstrăm că această vizită este benefică interesului naţional şi benefică, până la urmă, cetăţenilor României”, a mai spus Lazurca.

Cine face parte din grupul de lucru

Grupul de lucru este compus din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate, fiecare având un rol activ în organizarea vizitei. Consilierul prezidenţial a mai menţionat că preşedintele urmăreşte și implicarea mediului de afaceri: delegaţii economice vor fi prezente în cadrul întâlnirilor, pentru a promova parteneriate și investiţii strategice.

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursa foto: Captură video Facebook

Pe agenda vizitei, Nicuşor Dan pune accent pe două dimensiuni fundamentale: politică și economie. Dimensiunea politică se referă la priorităţile de dialog cu autorităţile americane, iar cea economică include sectoare precum tehnologiile avansate, industria de apărare și proiectele strategice care pot crește securitatea și prosperitatea României.

Un alt punct important pentru preşedinte este relaţionarea directă cu comunitatea românească din SUA. “Este o temă de mare interes pentru domnul preşedinte”, a adăugat Lazurca.

Când va merge Nicușor Dan în SUA

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat în octombrie că discuțiile cu secretarul de stat american, Marco Rubio, au vizat stabilirea întâlnirii dintre președintele SUA și Nicuşor Dan, indicând că vizita ar putea avea loc în primul trimestru al anului următor. Recent, oficialul a confirmat că evenimentul este planificat pentru prima parte a lui 2026.

