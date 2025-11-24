Pregătiri pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. Cine îi coordonează fiecare pas

Preşedintele Nicuşor Dan a decis înfiinţarea unui grup de lucru special pentru pregătirea vizitei sale oficiale în Statele Unite, a declarat Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Potrivit acestuia, Nicuşor Dan conduce personal acest grup, fiind “liderul activ” al întregului proces.

„În interiorul dimensiunii economice, domnul preşedinte are un interes foarte mare pentru sectorul militar, pentru sectorul strategic, pentru sectorul tehnologiilor de frontieră. Aşadar, pentru lucrurile care, realizate, vor întări nu numai prosperitatea României sau potenţialul de creştere economică a României, ci şi siguranţa românilor şi siguranţa naţională”, a explicat Lazurca.

Consilierul a subliniat că vizita este gândită nu doar ca un eveniment protocolar, ci ca o oportunitate reală de consolidare a relaţiilor politice și economice ale României.

Grupul de lucru este compus din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate, fiecare având un rol activ în organizarea vizitei. Consilierul prezidenţial a mai menţionat că preşedintele urmăreşte și implicarea mediului de afaceri: delegaţii economice vor fi prezente în cadrul întâlnirilor, pentru a promova parteneriate și investiţii strategice.

Pe agenda vizitei, Nicuşor Dan pune accent pe două dimensiuni fundamentale: politică și economie. Dimensiunea politică se referă la priorităţile de dialog cu autorităţile americane, iar cea economică include sectoare precum tehnologiile avansate, industria de apărare și proiectele strategice care pot crește securitatea și prosperitatea României.

Un alt punct important pentru preşedinte este relaţionarea directă cu comunitatea românească din SUA. “Este o temă de mare interes pentru domnul preşedinte”, a adăugat Lazurca.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat în octombrie că discuțiile cu secretarul de stat american, Marco Rubio, au vizat stabilirea întâlnirii dintre președintele SUA și Nicuşor Dan, indicând că vizita ar putea avea loc în primul trimestru al anului următor. Recent, oficialul a confirmat că evenimentul este planificat pentru prima parte a lui 2026.