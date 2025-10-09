Partid asociat lui Vladimir Plahotniuc, cu activitatea limitată. Decizia Curţii de Apel

Republica Moldova. Partidul Democrat Modern din Moldova, PPDM, o derivată a fostului Partid Democrat controlat de Vladimir Plahotniuc, a fost blocat pentru o perioadă de un an.

Curtea de Apel Centru a admis integral acțiunea înaintată de Ministerul Justiției, care a solicitat restricționarea temporară a activității formațiunii.

Cererea privind limitarea activităţii PDMM a fost depusă de Ministerul Justiţiei la 22 septembrie 2025, în urma sesizărilor primite de la Agenția Servicii Publice și Serviciul de Informații și Securitate. Instituția a cerut limitarea activității partidului pentru un an, precum și aplicarea unei măsuri asigurătorii până la pronunțarea unei decizii definitive.

Decizia Curții de Apel Centru nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.

În perioada limitării activităţii, formaţiunea nu are dreptul să desfășoare următoarele activități: să fondeze mijloace de informare în masă; să organizeze întruniri, mitinguri, demonstrații, pichetări și alte acțiuni publice; să folosească toate tipurile de depuneri bancare, cu excepția cazurilor când sunt necesare decontări cu contractanții; aferente îndeplinirii contractelor individuale de muncă; pentru repararea prejudiciilor cauzate prin acțiunile partidului; pentru plata impozitelor, taxelor și amenzilor.

Ultima interdicție înseamnă că, în perioada limitării activității, partidul nu va putea încheia contracte de achiziții sau de prestare a serviciilor și să facă plăți, cu excepția celor care se fac în baza contractelor deja existente.

Dacă partidele au contracte stabilite privind anumite plăți lunare, ei vor putea efectua plățile respective și în perioada limitării.

Pentru asta, formațiunea trebuie să aibă un cont bancar și să facă tranzacții financiare care să poată fi controlate de autorități. În caz contrar, doar organele de anchetă vor putea afla dacă se respectă sau nu prevederile impuse în timpul limitării activității.

Limitarea activităţii partidului prevede şi interdicţia de a participa la alegeri.

PDMM este una din cele câteva formațiuni politice derivate din fostul Partid Democrat din Moldova, condus de Vladimir Plahotniuc. Este succesorul partidului Pro Moldova, fondat de grupul parlamentar PRO Moldova, condus de Andrian Candu, creat în urma scindării Partidului Democrat din Moldova în 2020.

Formaţiunea care întruneşte persoane şi foşti funcţionari publici fideli lui Plahotniuc, și-a schimbat denumirea în februarie 2023, după retragerea lui Andrian Candu.

Se declară formațiune de centru-dreaptă, de orientare social-liberală ce susține integrarea europeană. Președintele PDMM este Boris Foca, care conduce Camera de Comerț și Industrie Moldova-China, dar fostul ministru al Justiţiei în perioafa guvernării lui Plahotniuc, Vladimir Cebotari, este reprezentantul cel mai cunoscut al formațiunii.

PDMM nu a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. Refuzul Comisiei Electorale Centrale s-a bazat pe un demers al Agenției Servicii Publice.

Tot atunci, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a spus că ar exista „potențiale acțiuni subversive” ce s-ar derula prin intermediul formațiunii. SIS a anunțat, la 22 august, că îl include pe Cebotari, care este unul dintre fondatorul PDMM și fost ministru al Justiției, pe o listă de sancţiuni din cauza asocierii lor cu oligarhul Plahotniuc. Reprezentații partidului au negat aceste acuzații și au calificat decizia CEC drept „vădit ilegală” și „motivată politic”. Instanţele de judecată au menţinut însă decizia CEC.

După scindarea Partidului Democrat, foştii membri ai formaţiunii loiali lui Plahotniuc au fondat trei formaţiuni.

Pe lângă partidul Pro Moldova, pe echişerul politic din Republica Moldova au apărut Partidul Social Democrat European şi partidul Respect Moldova. Ambele formaţiuni au participat la alegerile din 28 septembrie 2025. Dar nu au obţinut niciun procent din sufragii.

Partidul Democrat din Moldova a început în toamna anului 2021 un proces de reconstrucție, Monica Babuc fiind aleasă președinte interimar al PDM-ului. În 2022, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Social Democrat din România au început un parteneriat strategic. La data de 25 august 2022, a fost inaugurat sediul PSD Republica Moldova în cadrul sediului PDM-ului, acesta fiind condus de Iurie Ciocan, fost preşedinte CEC în perioada guvernării lui Plahotniuc.

În cadrul congresului al X-lea al PDM din 2022, a fost votată schimbarea denumirii în Partidul Social Democrat European (PSDE). Ministrul Agriculturii în perioada guvernării lui Plahotniuc, Ion Sula,a fost ales președinte al partidului, iar fostul ministru al Sănătăţii, Mircea Buga, prim-vicepreședinte.

În 2024, preşedinte al formaţiunii a fost ales Tudor Ulianovschi, fost ministru de Externe înperioada lui Plahotniuc. Formaţiunea a preluat sigla cu trei trandafiri de la Partidul Democrat.

Partidul Mișcarea Respect Moldova (MRM) este o formațiune politică de centru-stânga. A fost creată în august 2023, la inițiativa fostului deputat democrat Eugeniu Nichiforciuc, considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc.

După ce în 2019 Partidul Democrat din Moldova (PDM) a pierdut guvernarea, noua conducere a formaţiunii l-a exclus pe Eugeniu Nichiforciuc atât din partid, cât și din fracțiunea parlamentară pentru că acesta nu mai participa „la ședințele fracțiunii PDM în Parlament și nici la acțiunile” formațiunii.

În conducerea MRM se găsesc foști deputați și miniștri PD, precum Anatolie Zagorodnîi, Lilia Pogolşa, dar deputatul desprins de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, Veaceslav Nigai.

În 2025, conducerea partidului a fost preluată de fostul deputat PD și președinte al formaţiunii, Marian Lupu. Cel care anterior i-a cedat lui Vladimir Plahotniuc conducerea Partidului Democrat.