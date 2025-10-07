S-a lăsat de naşul Plahotniuc. Mesajul de la Bucureşti al unui fost preşedinte al Parlamentului de la Chişinău

Republica Moldova. După o perioadă lungă de tăcere, fostul preşedinte al Parlamentului de la Chişinău în perioada guvernării Partidului Democrat, Andrian Candu, a venit cu un mesaj public în care anunţă că nu are alte tangenţe cu Vladimir Plahotniuc decât faptul că oligarhul îi este naş de cununie.

Candu a precizat că s-a retras şi nu mai vrea să revină în politică, locuieşte cu familia la Praga, dar vine des la Bucureşti, unde are afaceri.

Andrian Candu, a reacționat pe rețelele de socializare, deranjat de asocierea cu Vladimir Plahotniuc. Candu a recunoscut că este finul fostului lider democrat, însă a menționat că nu are nicio legătură profesională cu acesta.

„În ultima perioadă, au apărut din nou așa-numite „investigații” — materiale evident comandate, care încearcă să reîncălzească povești vechi, fără nicio legătură cu activitatea mea de astăzi. Da, este adevărat — sunt finul domnului Plahotniuc. Este un fapt de viață, nu o legătură profesională.

Știu prea bine cum funcționează aceste mecanisme. După ani în politică, le recunoști ușor: aceleași scenarii, aceleași mâini invizibile, aceleași temeri și frustrări.

Poate că unii nu s-au liniștit — fie de teamă, fie din invidie, fie dintr-o simplă obsesie”, a scris Candu.

Fostul preşedinte a menționat că a avut oferte de la diverși oameni din Moldova, dar și nu numai, pentru a reveni în politică.

„Am refuzat. Nu mă interesează și nu-mi doresc să reiau acel drum”, a mai precizat acesta.

Fostul preşedinte al Parlamentului a declarat că nu regretă activitatea sa în politica de la Chişinău şi consideră că a avut un aport considerabil pentru modernizarea ţării.

„Anii petrecuți în serviciul public din Republica Moldova au fost o etapă specială. Ca președinte al Parlamentului, dar și anterior, ca viceprim-ministru și Ministru al Economiei, am pus umărul la modernizarea instituțiilor, la reforme importante și la deschiderea Moldovei spre partenerii săi internaționali.

A fost o perioadă grea, dar plină de sens — iar diplomația parlamentară a fost, poate, una dintre cele mai frumoase experiențe profesionale pe care le-am avut”, a spus fostul funcţionar.

Candu a precizat că a încercat să-şi construiască o afacere la Chişinău. Dar i-au fost puse piedici. „Acum patru ani am decis să închid acel capitol și să revin în mediul privat. Am încercat să creez locuri de muncă, să atrag investiții, să aduc idei noi. Din păcate, inițiativa și dorința de a construi ceva la Chișinău au deranjat. În loc de colaborare, au apărut piedici. Am ales însă să nu mă opresc”, a mărturisit Candu.

Finul lui Plahotniuc a spus că are o afacere la Bucureşti, în care a implicat mai mulţi cunoscuţi de la Chişinău.

„Ceea ce construiesc astăzi în România — în mediul privat, alături de echipa mea — este independent, fără nicio implicare, influență sau conexiune cu dumnealui ori cu politica moldovenească”, a spus ex-politicianul.

România a fost mereu aproape de mine — țara care m-a format și în care am decis să mă reinventez. Cu o echipă excepțională, dedicată și profesionistă, care m-a urmat de la Chișinău și care continuă să mă inspire zi de zi, am început proiecte noi, inovatoare, care cresc de la an la an.

A fost nevoie de multă muncă, răbdare și, da, sacrificii — mai ales pentru familie, care locuiește în Cehia, în timp ce eu fac naveta între Praga și București. Dar cred că atunci când faci ceva cu sens, distanța nu te mai sperie”, a adăugat Candu.

Cariera politică a lui Andrian Candu s-a dezvoltat vertiginos odată cu implicarea în politică a lui Plahotniuc şi acaparea puterii în stat de către acesta. Candu a fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova între 30 mai 2013 — 11 iulie 2014,viceprim-ministru, ministru al Economiei Republicii Moldova din 2 iulie 2014— 23 ianuarie 2015, președinte al Parlamentului Republicii Moldova între 23 ianuarie 2015 — 24 februarie 2019

A fost deputat al fracțiunii PDM în Parlamentul Republicii Moldova în 3 legislaturi consecutive: 24 decembrie 2010 — 11 iulie 2014, 9 decembrie 2014 — 9 martie 2019, 9 martie 2019 — 19 februarie 2020.

În data de 19 februarie 2020, în urma scindării fracțiunii Partidului Democrat din Moldova, Andrian Candu, împreună cu un grup de deputați PDM, a părăsit fracțiunea democraților și a partidului. Pe 20 februarie 2020 aceștea au anunțat, în cadrul unui briefing de presă, despre constituirea grupului parlamentar PRO MOLDOVA.

Ulterior, grupului parlamentar cu aspirații europene s-au alăturat alți 8 deputați, numărând în total 14 parlamentari. În data de 18 iunie 2020, grupul parlamentar PRO MOLDOVA devine partid politic, iar Andrian Candu este ales președinte.

În data de 1 septembrie, Andrian Candu a fost desemnat de către Consiliul Național Politic PRO MOLDOVA candidat din partea formațiunii la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. În octombrie 2021, acesta s-a retras din politică, depunându-și mandatul de președinte al partidului.