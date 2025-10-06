Măsuri sporite de securitate pentru Vladimir Plahotniuc în Penitenciarul 13. Ce spun autoritățile despre arestul la domiciliu

Republica Moldova. Oligarhul Vladimir Plahotniuc se află într-o zonă mai izolată a Penitenciarului nr. 13, unde îi sunt asigurate măsuri sporite de securitate și nu are contact cu ceilalți deținuți. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune.

Potrivit oficialului, Plahotniuc nu stă în aceeași celulă în care a fost anterior fostul premier Vlad Filat.

„În funcție de istoricul persoanei sau de activitățile desfășurate anterior, colegii de la penitenciare întreprind măsuri de securitate pentru a proteja persoanele vizate și pentru a nu admite interferențe externe. Aceasta nu înseamnă că beneficiază de un tratament privilegiat, dar se asigură elemente de protecție atât pentru el, cât și pentru ceilalți deținuți”, a explicat Cernăuțeanu.

Referitor la o eventuală eliberare a lui Plahotniuc în arest la domiciliu, șeful IGP a subliniat că poliția nu poate influența deciziile instanței.

„Instanța este independentă și își asumă deciziile. În momentul în care o instanță va dispune o altă măsură preventivă, poliția va monitoriza respectarea acesteia, de exemplu prin aplicarea brățării electronice, în funcție de caz. Responsabilitatea revine biroului de probațiune și depinde de circumstanțele fiecărui dosar”, a mai adăugat Cernăuțeanu.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena pe 22 iulie, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu. Incidentul a atras atenția autorităților după ce Plahotniuc a prezentat un pașaport pe numele „Kirsanov”. Coincidența a fost că un bărbat cu același nume, în vârstă de 59 de ani, era vizat într-o anchetă privind furtul de autoturisme de la o expoziție de mașini din vestul Atenei.

Autoritățile elene au devenit suspicioase, mai ales că Plahotniuc solicita insistent, prin avocat, returnarea pașaportului, iar modul grăbit de a se îmbarca al celor doi a amplificat alertele. O zi mai târziu, procurorii eleni au emis mandate de arest pe numele lor.

Autoritățile de la Chișinău au trimis trei cereri de extrădare pentru Vladimir Plahotniuc. Prima a fost depusă imediat după reținerea sa de către Procuratura Generală, iar a doua, pe 8 august, viza cercetarea sa în alte trei dosare penale. A treia solicitare a fost expediată de Ministerul Justiției pe 4 august, toate pentru a asigura investigarea și aducerea sa în Republica Moldova pentru a răspunde în fața justiției.

Viorel Cernăuțeanu a reiterat că siguranța și monitorizarea lui Plahotniuc rămân prioritare, iar orice decizie privind arestul la domiciliu va fi implementată strict conform cerințelor instanței.