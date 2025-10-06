Caracatița lui Plahotniuc se întinde peste granițe. Afaceri și influență în România

Republica Moldova. După ce Vladimir Plahotniuc a pierdut controlul asupra Partidului Democrat din Moldova și, implicit, asupra politicii moldovenești, vehiculul său politic s-a scindat în anul 2020. Șase dintre membrii săi au părăsit PDM și au format grupul parlamentar Pro Moldova, care mai târziu s-a transformat în Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM). Acești deputați au avut legături strânse cu Plahotniuc și, din acest motiv, PDMM este privit ca asociat al oligarhului recent extrădat din Grecia.

Autoritățile de la Chișinău au exclus PDMM de la ultimele alegeri, invocând posibile acțiuni subversive ce ar fi putut fi orchestrate prin intermediul partidului. Fondatorii PDMM – Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Eleonora Graur, Vladimir Cebotari, Grigore Repeșciuc și Corneliu Padnevici – și-au orientat ulterior atenția spre afaceri, unele dintre ele extinzându-se și în România, țară unde au găsit oportunități financiare și logistice pentru a-și păstra influența.

Andrian Candu a fost una dintre figurile centrale ale grupului Pro Moldova și este finul de cununie al lui Plahotniuc. Cariera sa politică a fost una impresionantă: vicepreședinte al Parlamentului, viceprim-ministru, ministru al Economiei și președinte al Legislativului moldovean. Numele său apare în dosarul „miliardului furat” din Moldova, iar legăturile cu Plahotniuc sunt evidente.

După retragerea din politică în 2021, Candu s-a implicat în afaceri în România, devenind asociat în două firme, Bizmatters Consulting SRL și Meta Soft Innovations SRL, împreună cu fostele sale consiliere Irina Cojocaru și Iulia Petuhov. Bizmatters Consulting, înființată în 2021, s-a ocupat de consultanță și a avut anul trecut un profit de 580.000 de lei, fiind implicată în proiecte europene pentru dezvoltarea transportului inteligent în Moldova. Meta Soft Innovations, fondată în 2022, are ca obiect de activitate realizarea de software la comandă și a raportat un profit de 60.000 de lei.

În Chișinău, Candu mai deține firma Davead Consulting SRL, asociată cu un offshore cipriot și cu foști colaboratori. Autoritățile moldovenești, prin ANI, au deschis împotriva sa un dosar penal pentru îmbogățire ilicită, care se află încă în faza de urmărire penală.

Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției și deputat în Parlament, a fost asociat în mai multe firme ale PDM și a continuat legătura cu Plahotniuc după prăbușirea partidului. În România, el a fondat, împreună cu fiul său și alte rude apropiate, Fly One Airlines SRL la Iași. Compania operează curse charter și deține trei avioane Airbus. Anul trecut, Fly One România a raportat un profit de 2,7 milioane de lei și a deschis rute internaționale, inclusiv Tel Aviv, Verona și Bruxelles.

Cebotari a fost inclus în august 2025 pe lista persoanelor asociate cu Plahotniuc de către Serviciul Informații și Securitate (SIS), fiind monitorizat pentru legăturile sale cu oligarhul. Anterior, el a mai fost cercetat pentru implicarea într-un grup criminal responsabil pentru concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, dar a scăpat de urmărirea penală.

Boris Foca, președinte interimar al PDMM, a încercat anterior să-și dezvolte afaceri în România, însă multe dintre acestea au eșuat. Travel Alliance SRL, EuroKazakhstan Invest SRL sau Tanspera Rom SRL sunt doar câteva dintre firmele pe care le-a înființat în București sau în Prahova, dar care nu au avut succes financiar. După aceste încercări, Foca s-a orientat către politică și afaceri internaționale, fiind președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China, organizație dedicată dezvoltării relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări.

Corneliu Padnevici, fost deputat PDM și asociat al lui Plahotniuc, a administrat hotelul Codru din centrul Chișinăului prin firma Codru SRL. După ce a părăsit PDMM, a fondat platforma „Pentru Moldova” și mai târziu a preluat firma Investment&Construct Solutions SRL în Iași, dar nu a reușit să obțină profit.

Sergiu Sîrbu, vicepreședinte al PDMM, a fost deputat în trecut pentru PCRM și PDM. În ciuda unor investigații pentru corupere și îmbogățire ilicită, dosarele au fost clasate. Nașul său, Valentin Vizant, are mai multe firme în România, printre care Avant Airports SRL, implicată în construirea primului aeroport privat din România, Aeroportul Alexeni, un proiect estimat la 400 de milioane de euro. Alte firme ale lui Vizant se ocupă de transporturi, materiale de construcții și consultanță, fiind implicate în proiecte importante și contracte publice.

Rețeaua de afaceri și influență a apropiaților lui Plahotniuc nu se limitează la Moldova. Andrian Candu, Vladimir Cebotari, Boris Foca, Corneliu Padnevici și Sergiu Sîrbu au extins afacerile în România, unele cu succes, altele cu rezultate slabe, dar toate mențin legături politice și economice strânse cu fostul oligarh. Această „caracatiță” transfrontalieră ilustrează modul în care puterea politică poate fi transformată în interese economice și cum legăturile personale și politice continuă să influențeze afacerile din regiune.