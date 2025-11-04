11 președinți de filiale ale Partidului "Șor" condamnați pentru plata protestelor la Chișinău. Alți 8 așteaptă sentința

Douăzeci și doi de foști președinți ai oficiilor teritoriale ale partidului „Șor” au intrat în vizorul Procuraturii Anticorupție (PA) pentru presupusa organizare contracost a protestelor de la Chișinău din iulie–octombrie 2022. Potrivit datelor comunicate ZdG de PA, asta este situația până la finalul lunii octombrie a.c.

Acuzațiile aduse sunt acceptarea finanțării partidului de la un grup criminal organizat, banii fiind folosiți pentru proteste plătite și remunerații necontabilizate membrilor din oficii. Pe baza acuzațiilor, 11 au primit sentințe, 8 se află pe rol în instanță, iar 3 sunt în urmărire penală.

Din cei 11 găsiți vinovați de acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale, doar doi au fost reținuți imediat după pronunțare, la Ocnița și Dondușeni. Pentru restul, instanțele au aplicat interdicții și confiscări, însă cinci sunt de negăsit, deși aveau măsuri de a nu părăsi țara.

Pe lista condamnaților se regăsesc, între alții:

Marina Tauber (Bălți), sentință pronunțată la 30 septembrie 2025;

Irina Dvorjanscaia (Glodeni), 5 ani și 6 luni închisoare, cu confiscare de 5,32 mil. lei – fugită din țară înaintea sentinței;

Vadim Cucoș (Dondușeni), 4 ani închisoare și confiscare de 1,53 mil. lei – arestat preventiv după pronunțare;

Andrei Simacovici (Ocnița), 4 ani închisoare, interdicții pe 5 ani și confiscare de 1,66 mil. lei – reținut după sentință;

Constantin Goluță (Fălești), 4 ani închisoare, confiscare - 986 mii lei – căutat de poliție;

Mihail Nebunelea (Cimișlia), 5 ani, confiscare 2,99 mil. lei – anunțat în căutare;

Anatolie Rujanschi (Soroca), 5 ani, confiscare 9,68 mil. lei – anunțat în căutare;

Vasili Filipov (Basarabeasca), 3 ani închisoare, interdicții 4 ani, confiscare 1,75 mil. lei.

Sentințe au fost pronunțate și pentru Natalia Harcenco (Ștefan Vodă) – 4 ani închisoare cu suspendare pe 3 ani, interdicții pe 5 ani și confiscare 2,38 mil. lei; ea a contestat decizia.

Andrei Burciu (Criuleni) și Vasile Molovata (Ialoveni) – câte 4 ani închisoare cu suspendare (probațiune 3 ani), interdicții 5 ani, confiscări de 2,84 mil. lei și, respectiv, 3,49 mil. lei. Procurorii au anunțat că vor ataca aceste două sentințe pe motiv de „blândețe”.

În faza de judecată se află cauze ce-i vizează pe: Roman Nicoară (Florești), Antonina Baraniuc (Ungheni), Vadim Ajder (Rezina), Dumitru Coștei (Drochia), Olga Vlasenco (Călărași), Ion Spînu (Căușeni), Svetlana Panciuc (Edineț) și Inesa Diacenco (Șoldănești). În urmărire penală sunt dosarele lui Valeriu Colesnic (Hîncești), Natalia Costișanu (Telenești) și Cristi Pîntea (Briceni).

Potrivit PA, în unele raioane un singur coordonator gestiona mai multe oficii din vecinătate, motiv pentru care au fost vizați 22 de președinți din 32. Instituția mai precizează că are și alte cauze în lucru, fără a putea oferi detalii la această etapă.

Ancheta vizează finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat și folosirea banilor pentru mobilizarea manifestanților și plata „salariilor în plic”. Niciun inculpat nu și-a recunoscut vinovăția; majoritatea au refuzat declarații. Excepție au făcut Burciu și Molovata, care au răspuns în ședință întrebărilor instanței.

Cazul rămâne deschis, cu bijuterii (sume confiscate) substanțiale la stat, condamnări în primă instanță, apeluri anunțate și mai multe persoane căutate sau cu dosare pe rol, concluzionează ZdG.