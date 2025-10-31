Autoritățile de la Chișinău caută soluții pentru aprovizionarea cu combustibil după sancțiunile împotriva Lukoil și Rosneft

Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil, urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reconfirmat astăzi, prin votul Parlamentului, în aceeași funcție în Guvernul Munteanu.

„Chestia cu activele celor două companii aflate sub sancțiuni la nivel global, Lukoil și Rosneft, afectează o bună parte din Europa. Se discută cu celelalte companii petroliere din regiune pentru a găsi soluții. Cu soluții finale o să vină și autoritățile responsabile”, a afirmat Junghietu.

Fiind întrebat dacă Lukoil nu va mai livra combustibil pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, compania fiind singurul furnizor pentru aerogară, Junghietu a menționat că nu a fost primită vreo notificare din partea acestei companii privind intenția de a nu mai furniza combustibil.

„Lukoil a fost informat privind necesitatea de-a înstrăina, de-a vinde activele, un scenariu în care autoritățile ar putea interveni în situații excepționale. Cum am găsit soluții pentru a rezolva criza energetică, sunt sigur că vom găsi soluții și pentru aceasta”, a punctat ministrul.

Cât privește creșterea prețului la carburanți din ultimele zile, Dorin Junghietu a confirmat legătura cu sancțiunile aplicate celor două companii, subliniind că există o instabilitate și pe plan global.

Prețul la motorină se apropie de 20 de lei per litru, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat o majorare de 14 bani. Până în 3 noiembrie inclusiv, un litru de motorină se va vinde cu maximum 19,92 lei.

Benzina cu cifra octanică 95 se scumpește cu 4 bani pe litru și va fi comercializată la pompă cu cel mult 22,81 lei în același interval. Potrivit ANRE, majorările au loc în contextul sancțiunilor economice majore impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.

Măsurile restrictive impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii companiei ruse Lukoil și entităților afiliate vor intra în vigoare pe 21 noiembrie 2025. Potrivit experților, acestea ar putea avea consecințe și asupra pieței petroliere din Republica Moldova, generând riscuri de deficit și scumpiri la carburanți.

Cel mai mare risc este aprovizionarea cu combustibil a avioanelor, Lukoil fiind singurul furnizor al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.

„Toți operatorii aerieni sunt informați și cooperează pentru a asigura continuitatea zborurilor. În același timp, sunt analizate măsuri preventive pentru a evita orice impact negativ asupra pasagerilor sau asupra programului de zbor”, a anunțat Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova.

Instituția a mai precizat că, în prezent, operațiunile de alimentare cu combustibil a aeronavelor pe aeroport se desfășoară în regim normal. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile susțin că, în calitate de autoritate de supraveghere a activităților aeronautice, instituția monitorizează îndeaproape situația și este în contact permanent cu administrația Aeroportului Internațional Chișinău, furnizorii de servicii de handling și operatorii aerieni, pentru a preveni eventuale disfuncționalități în activitatea aeroportuară.

SUA și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au impus sancțiuni economice împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, inclusiv filialelor acestora. Măsurile prevăd înghețarea activelor, blocarea tranzacțiilor comerciale și restricții pentru firmele deținute majoritar de aceste companii.

Washingtonul și Londra au motivat impunerea sancțiunilor prin refuzul Rusiei de a opri războiul din Ucraina și de a se angaja într-un proces real de pace.