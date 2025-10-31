Acuzații grave la adresa lui Jaguarul de la Insula Iubirii. Ar fi agresiv cu femeile

Jaguarul de la Insula Iubirii este acuzat de fosta iubită, ispita Amelia, că în spatele camerei de filmat ar ascunde o fire mult mai întunecată. Fosta parteneră a spus că relația lor, începută după filmările show-ului de la Antena 1, s-ar fi transformat rapid într-un coșmar.

„El a început să spună povestea noastră. A existat o relație între noi, dar nu a funcționat din cauza comportamentului lui față de mine. Am încercat să o încheiem natural. A avut un caracter foarte mizer, s-a comportat foarte urât cu mine”, a declarat Amelia.

Povestea dintre cei doi a pornit aparent frumos. Tineri, cunoscuți în mediul online, cu fani și atenție din partea publicului, Jaguarul și Amelia păreau un cuplu în ascensiune. După câteva săptămâni însă, relația s-a destrămat brusc.

Amelia a spus că în spatele umorului cu care Jaguarul cucerea internetul s-ar ascunde o fire agresivă și impulsivă.

Totul ar fi culminat, potrivit brunetei, chiar de ziua ei de naștere. După o seară petrecută în club, lucrurile ar fi degenerat.

„Mai ales la ziua mea de naștere, când am plecat din club, m-a sunat și mi-a vorbit foarte urât. Nu vreau să îl citez, pentru că nu ați putea da asta, ar fi doar beep-uri”, a povestit Amelia.

Ea a povestit că episodul a fost doar începutul unei serii de momente tensionate. Alcoolul ar fi fost un factor constant în comportamentul lui. „De fiecare dată când merge la party, consumă alcool și uită să ia paharul de la gură. Pentru el, distracția este un viciu”, a spus fosta ispita.

Bruneta a descris o relație marcată de certuri, insulte și lipsă de respect. Ea a povestit că a trăit stări de anxietate și teamă, iar în unele momente și-ar fi dorit să dispară pur și simplu din peisaj.

„Gândește-te că eram în club, iar eu trebuia să stau smirnă lângă el, să fiu pipița lui. Începea să mă înjure când stăteam pe telefon. Spunea că trebuie să stau în picioare și să îl pup, să fiu văzută lângă el, pentru că am venit cu el”, a relatat Amelia.

Tânăra a povestit că certurile se mutau adesea și acasă, unde atmosfera devenea tot mai apăsătoare. „El fiind alcoolizat, și eu la fel, am ajuns în stadiul în care voiam să dorm în mașină sau să plec doar ca să scap de acolo. M-a traumatizat, de aceea am negat relația”, a spus ea, cu voce tremurată.

Deși afirmă că nu s-a ajuns la agresiune fizică, Amelia este convinsă că lucrurile ar fi degenerat dacă relația ar fi continuat.

„Nu am ajuns la violență fizică, dar dacă mai rămâneam, clar acolo eram. Eu regret, a fost o greșeală. Nu am plecat din prima, pentru că așa-s eu, bună și proastă, vreau să repar oamenii, dar acolo nu e de reparat.”

Ea a spus că Jaguarul avea două fețe: una blândă, când era treaz, și una complet opusă, sub influența alcoolului. Ispita a declarat că acesta era aproape mereu în stare de ebrietate.

„Când era treaz, era pâinea lui Dumnezeu, dar nu pot trăi cu doi oameni. Era 50-50, când era treaz, când era în stare de ebrietate. De fapt, era mai mult în stare de ebrietate și se comporta așa cu mine”, a povestit fosta ispita.

Amelia a spus că ea a fost cea care a decis despărțirea, după o perioadă în care tensiunile deveniseră insuportabile. „Eu am inițiat despărțirea, am plecat din Deva. Am ajuns la București și dimineața l-am sunat cu cameră. El avea lacrimi în ochi când i-am zis. A ținut la mine mult. Dacă nu vrea să recunoască, e treaba lui”, a spus tânăra pentru Cancan.

Deocamdată, Jaguarul nu a răspuns public acuzațiilor, însă scandalul pare departe de final. Cei doi foști participanți ai „Insulei Iubirii” au ajuns din nou în centrul atenției — de data aceasta, nu pentru dragoste, ci pentru o despărțire care a lăsat urme adânci.