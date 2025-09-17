Monden

George Jaguarul de la „Insula Iubirii”, marcat de absența tatălui: Nu m-a vrut

Insula Iubirii. Sursa foto Instagram
George Jaguarul de la „Insula Iubirii”, a devenit rapid una dintre figurile emblematice ale show-ului, remarcându-se prin atitudine degajată presărată cu mult umor. Cu toate acestea, dincolo de imaginea carismatică și mereu pusă pe glume, se află o poveste personală complexă, influențată de o copilărie petrecută fără figura paternă.

George Jaguarul de la „Insula Iubirii”, marcat de absența tatălui: Nu m-a vrut

Fostul concurent de la de la Insula Iubirii, a vorbit deschis despre una dintre cele mai delicate experiențe din viața sa: faptul că nu a fost acceptat de tatăl său, care a ales să se îndepărteze de familie încă din primii ani de viață ai lui George. Această absență a lăsat urme adânci și a modelat parcursul său personal și emoțional.

Deși în timpul emisiunii TV a fost perceput ca fiind sigur pe sine și mereu pregătit să facă spectacol, George Jaguarul a arătat că în spatele aparențelor se află și o latură vulnerabilă, formată în urma unei copilării marcate de lipsuri afective.

Jaguarul a vorbit deschis despre una dintre cele mai dureroase experiențe

George Jaguarul a vorbit într-un podcast despre un subiect strict personal și emoționant, legat de relația dificilă pe care a avut-o cu tatăl său. În timpul discuției, George a rememorat momentul în care, după ani de întrebări și incertitudini, a primit un răspuns sincer din partea părintelui său.

L-a confruntat direct, cerându-i să-i explice motivele pentru care s-a distanțat de el în copilărie. Răspunsul primit a fost unul tranșant: tatăl i-a spus că pur și simplu nu și-a dorit să facă parte din viața lui.

George Jaguarul de la Insula Iubirii

George Jaguarul de la Insula Iubirii. Sursa foto; Facebook

„I-am zis să fie sincer cu mine și să îmi spună în față. De ce? A început să îmi vorbească. L-am întrebat de ce a plecat de la mine. A zis că din cauză că nu m-a vrut. Punct. Și am zis: în sfârșit, după atâția ani în care trebuie să îl înțelegi pe tati că așa, că trebuie să îl înțelegi pe tati că așa, acum am un răspuns.”, a mărturisit George Jaguarul.

Când auzeam vocea „Hai, George, mă întorceam. Nu era nimeni din familie”

George Jaguarul a povestit că, în timp ce practica sport, a simțit de multe ori nevoia unei prezențe paterne, mai ales în momentele importante, cum ar fi meciurile de fotbal.

El a rememorat cu emoție clipele în care își dorea ca tatăl să fie în tribună, alături de ceilalți părinți, pentru a-l încuraja. Deși pe marginea terenului se auzeau des încurajări adresate altor copii, iar uneori chiar și lui, vocea tatălui său nu s-a numărat printre ele. Sprijinul venea, în schimb, de la părinții prietenilor săi, care îl susțineau ca pe unul de-al lor.

„Făceam fotbal de mic, de fiecare dată mă uitam în partea dreaptă și vedeam părinții care veneau cu prietenii mei și auzeam vocile care ziceau: Hai Matteo, hai Francesco. Auzeam: Hai, George. Când auzeam vocea Hai, George, mă întorceam. Nu era nimeni din familie, Erau tații prietenilor care mă susțineau și pe mine.”, a mai povestit concurentul de la Insula Iubirii, potrivit canca.ro,

