O fostă ispită de la Insula Iubirii trece de partea concurenților. Au început filmările în Thailanda

Filmările pentru sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii au început deja, iar primele detalii despre concurenți au început să apară. Noul sezon aduce o situație inedită, după ce o fostă ispită a decis să participe de această dată din postura de concurent. Participanții au ajuns în Thailanda, unde își vor testa relațiile într-un format care a atras în fiecare an un interes ridicat din partea publicului.

Printre cei care au acceptat provocarea se numără și Marcel, cunoscut publicului din sezoanele anterioare în rolul de ispită. De această dată, el vine în emisiune alături de partenera sa, Armina, pentru a-și testa relația.

Fostul participant a rămas în memoria telespectatorilor și datorită replicii „Hola, mami, que guapa?”, devenită virală în cadrul show-ului.

Un alt cuplu care participă în noul sezon este format din Bianca Iotu și Remi Dobre, ambii activi în mediul online. Deși sunt prezenți pe rețelele sociale, cei doi nu își expun frecvent relația, aspect care a stârnit curiozitatea publicului.

În competiție intră și Claudia Ion și Ionuț Mocăniță. El este artist, iar ea activează în domeniul manichiurii. Cei doi vor încerca să afle dacă relația lor poate rezista tentațiilor din cadrul emisiunii.

Alte două cupluri care participă în acest sezon sunt Laurențiu Orășanu și Carmen Ionescu, precum și Marian Dascălu și Bianca Alina. Toți concurenții au acceptat provocarea de a-și pune relațiile la încercare într-unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România.

Sezonul 10 promite momente tensionate și decizii importante pentru participanți, care vor trebui să își testeze limitele și încrederea în parteneri.

Rămâne de văzut dacă aceste cupluri vor reuși să plece împreună din Thailanda sau dacă experiența le va schimba complet relațiile.