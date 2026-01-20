Când încep filmările pentru noul sezon Insula iubirii. Adela Popescu, dezvăluiri despre plecarea lui Radu Vâlcan

Plecatul în Thailanda a devenit deja o rutină anuală în familia Popescu–Vâlcan, însă asta nu înseamnă că lucrurile sunt simple atunci când ușa se închide în urma lui Radu Vâlcan. Filmările pentru Insula Iubirii îl țin departe de casă timp de mai multe săptămâni, iar responsabilitatea familiei cade, aproape integral, pe umerii Adela Popescu. Cu toate acestea, actrița vorbește deschis despre cum gestionează această perioadă și despre echilibrul pe care l-a construit în timp.

În fiecare sezon al emisiunii, Radu Vâlcan pleacă în Thailanda pentru o perioadă care ajunge, de regulă, la o lună sau chiar o lună și jumătate, adică aproximativ patru până la șase săptămâni. Este un interval consistent, mai ales în contextul unei familii cu trei copii. În tot acest timp, Adela Popescu rămâne acasă cu Alexandru, Andrei și Adrian, ocupându-se de programul lor zilnic, de școală, de activități și de toate lucrurile care țin de viața de familie.

Chiar dacă soțul ei are o carieră care presupune această deplasare îndelungată, actorul nu neglijează timpul petrecut alături de cei dragi. În plus, de-a lungul anilor, cei doi au găsit soluții pentru a nu transforma distanța într-o povară emoțională.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Adela Popescu obișnuiește să-l viziteze pe Radu Vâlcan în perioada filmărilor. Pentru ei, această deplasare nu este doar o vacanță, ci un mod de a rămâne conectați ca parteneri, dincolo de rolurile de părinți.

„Radu va pleca la finalul lui februarie, o să stea trei săptămâni fără mine și probabil în ultima săptămână o să în vizitez, ca de obicei. Este vacanța noastră solo această perioadă”, a declarat Adela Popescu pentru Evenimentul Zilei.

Această pauză în doi a devenit un ritual care îi ajută să mențină relația vie, în ciuda programelor încărcate și a distanței.

Deși, la prima vedere, situația pare dificilă, Adela Popescu spune că experiența a învățat-o să se organizeze eficient. Actrița recunoaște că a trecut de etapa în care absența soțului îi crea stres sau nesiguranță și că acum știe exact ce are de făcut.

„Nu îmi e greu cât este el plecat, pentru că odată că m-am obișnuit, mă mobilizez știu ce am de făcut, trei săptămâni am luat problema în mâini și nu simt că e plecat pentru că noi vorbim non-stop”, a mai mărturisit Adela Popescu pentru EVZ.

Comunicarea constantă între cei doi joacă un rol esențial. Chiar dacă se află la mii de kilometri distanță, cei doi țin legătura zilnic, iar această apropiere virtuală reduce senzația de lipsă.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu din anul 2010, iar relația lor a trecut prin mai multe etape, de la începuturile romantice până la viața de familie cu trei copii. În tot acest timp, au învățat să își respecte carierele și să își susțină reciproc proiectele profesionale. Pentru Adela, plecările lui Radu nu mai sunt un obstacol, ci o realitate integrată în viața lor. Actrița vede aceste perioade ca pe un exercițiu de autonomie și organizare, nu ca pe un sacrificiu.