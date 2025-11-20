Detalii din noul sezon Insula Iubirii. Adela Popescu va fi prezentă

„Insula Iubirii”, Antena 1, se pregătește pentru sezonul cu numărul 10, iar una dintre primele confirmări venite din partea echipei este că Adela Popescu își va însoți din nou soțul, pe Radu Vâlcan, la filmările din Thailanda. Prezentatorul a mărturisit că prezența Adelei a devenit o constantă în culise, oferindu-i sprijin moral în perioadele intense ale producției.

„Din fericire, am parte și de prezența Adelei. Ea obișnuiește, de un timp, să vină la mine acolo să mă susțină, cel puțin moral”, a spus Vâlcan, explicând că cei doi transformă începutul deplasării într-o mini-vacanță de cuplu înainte ca filmările să intre în ritmul lor obișnuit. Copiii rămân acasă, în grija bunicilor, „care îi răsfață din plin”, după cum afirmă prezentatorul.

Antena 1 a deschis oficial înscrierile pentru „Insula Iubirii 2026”, semn că echipa a intrat deja în faza de selecție a concurenților. Audiențele ridicate din acest an au crescut presiunea pentru un sezon pe măsură, iar echipa promite un format care să păstreze standardul ridicat.

Radu Vâlcan spune că ediția din 2026 va fi una pe măsura așteptărilor: „De 10! Toate au fost de 10”. El subliniază că succesul emisiunii se datorează, în mare parte, oamenilor din spate: „Steagul e foarte sus și atunci cumva trebuie să îndeplinim așteptările celor care se uită… oameni care nu se văd, dar sunt excepționali”.

Pe lângă partea profesională, Vâlcan a povestit și despre ritualul pe care îl are cu Adela la fiecare plecare: comandă cadouri pentru cei trei băieți de pe o platformă asiatică care livrează din mai multe țări din zonă. „Le comand fel și fel de lucruri și sunt nerăbdători să le aduc cadouri. De fapt, să le aducem!”, spune prezentatorul.

Până la startul filmărilor, Radu Vâlcan a spus că se concentrează pe familie și sărbătorile de iarnă. El a mărturisit că va pleca în vacanță cu Adela Popescu și copiii.

„Probabil că vom pleca undeva doar noi cu copiii. Preferăm să stăm singuri în familie”, a explicat el. Crăciunul îl vor sărbători mai devreme decât data oficială, o tradiție impusă de programul intens al show-ului, care îi găsește aproape în fiecare an departe de țară.