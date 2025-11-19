Adela Popescu confirmă revenirea în televiziune: Vor veni lucruri interesante!

Adela Popescu confirmă pentru Evenimentul Zilei că se află în discuții pentru noi proiecte TV și lasă să se înțeleagă că va reveni pe micul ecran în 2026. După o perioadă de pauză în care s-a dedicat vieții personale, vedeta spune că este pregătită să revină în fața publicului.

Vedeta spune limpede că această pauză nu a fost un capriciu și nici o criză, ci un proces profund: o reîntoarcere către sine, către familie și către ritmul pe care nu și l-a permis niciodată de la 14 ani încoace, când a intrat în televiziune.

Adela Popescu s-a retras din televiziune la finalul anului 2022, după o perioadă foarte lungă în care a lucrat în ritm continuu, fără pauze reale. Decizia a venit după ce a devenit mamă pentru a treia oară, moment în care programul zilnic de live și ritmul profesionist impus de televiziune au devenit dificil de susținut.

Vedeta a mărturisit în interviuri că oboseala era extremă — nu doar fizică, ci și emoțională — și că, ajunsă acasă, nu mai avea energie nici măcar pentru a se juca cu copiii, dorindu-și doar să se întindă și să doarmă. A fost prima dată când a simțit că e nevoie să spună „stop” pentru a-și proteja sănătatea, echilibrul și viața de familie.

Tot atunci, Adela a realizat și că etapa profesională în care se afla nu îi mai reflecta prioritățile. Timp de ani întregi a fost una dintre cele mai prezente figuri din grila PRO TV, încă din adolescență, fără perioade reale de respiro.

Într-o declarație în exclusivitate, Adela mărturisește că perioada de retragere — deși una surprinzătoare la momentul anunțului — a fost necesară și profund revelatoare.

„Eu trebuia să trăiesc lucrul ăsta (referindu-se la retragerea din televiziune n.r), pentru că nu am avut parte de el când copiii de vârsta mea aveau libertatea de a face ce vor. Eu practic de la 14 ani fac seriale într-un ritm infernal fără nicio pauză, doar mici vacanțe și acum am simțit cu adevărat că sunt propriul stăpân, pentru că mi-a lipsit și asta. Tot timpul cineva te organiza, tot timpul cineva.. și acum am emisiunea mea acasă (râde n.r). Am avut nevoie de asta ca să mă conturez ca femeie”, a mărturisit Adela Popescu pentru Evenimentul Zilei.

Cu toate astea, Adela Popescu a crescut sub ochii telespectatorilor, iar cele mai importante evenimente ale vieții ei s-au petrecut sub umbrela postului de televiziune la care a debutat:

„Cea mai mare lecție pe care eu am învățat-o de la Pro TV este similară cu ceea ce s-a propovăduit în familia mea, respectiv că familia e cea mai importantă și lucrul ăsta îți dă o putere extraordinară! Eu atunci am înțeles că doar dacă ne mobilizăm toți suntem mai puternici”, a mai spus ea.

După o pauză binemeritată și o perioadă în care s-a dedicat vieții de familie și propriului echilibru, Adela Popescu vorbește pentru prima dată cu deschidere despre momentul revenirii. Aceasta a confirmat pentru Evenimentul Zilei că planurile de întoarcere în televiziune sunt deja în mișcare, iar discuțiile pentru noi proiecte sunt în desfășurare — semn că nu mai e mult până acestea vor deveni realitate.