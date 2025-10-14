Viața neștiută a Adelei Popescu. Prin ce momente bizare a trecut în telenovele

Adela Popescu povestit despre experiențele grele prin care a trecut în perioada în care filma zilnic pentru telenovele. Deși astăzi s-a retras din domeniul actoriei pentru a se dedica familiei, mărturiile sale arată că viața de pe platourile de filmare nu a fost niciodată ușoară.

Ani întregi, Adela a fost protagonista unor seriale românești urmărite de milioane de telespectatori. Pe lângă efortul actoricesc, actrița a povestit că scenariile complexe și momentele tensionate din cadrul producțiilor îi afectau viața personală și starea emoțională.

Actrița a povestit că s-a confruntat cu anxietatea și insomnia. Aceasta a spus că, în perioada respectivă, avea foarte multe frici din cauza oboselii.

„Din cauza asta am avut anxietăți destul de urâte. Au fost luni când nu puteam să dorm, mi-era frică să închid ochii. Mi-era frică de întuneric, de mulțime, nu puteam să fac duș și să am ușa închisă. Apoi, m-am liniștit brusc, la mine a fost un lucru care avea legătură cu oboseala cronică”, a mai povestit actrița.

După ce a devenit mamă, Adela Popescu a ales să se retragă treptat din televiziune și filme, pentru a se concentra asupra familiei și creșterii celor trei copii ai săi. Cu toate acestea, ea n-a uitat de momentele dificile cu care s-a confruntat.

Soția lui Radu Vâlcan a povestit câteva dintre situațiile inedite în care reușea să doarmă, în perioada în care filma.

„Așa cum știți, mie îmi place mult, mult să dorm. Am uneori momente în care îmi este atât de somn, încât îmi vine să mă întind pe jos. La propriu. Și, pentru că nu o pot face chiar mereu, și oriunde, am deprins câteva modalități de a păcăli și de a reuși, totuși, să dorm, rezolvând astfel problema”, a scris actrița.

Printre locurile neașteptate menționate se numără: în baia nașilor copiilor, cu fundul pe capacul WC-ului și capul sprijinit pe calorifer; la evenimente mondene, în picioare, sprijinită de un perete; în morgă, între cadrele de filmare; pe masă de operație, înainte de anestezie.

„Știu că pare halucinant. Radu chiar are o teorie, crede că sufăr de boala somnului, că altfel nu îmi explic cum e posibil. Vestea bună e că îmi sunt suficiente 10 minute, uneori și mai puțin. Eu îi spun că atipesc. E adevărat. La nunta noastră, am prins un moment și m-am dat puțin în pat”, a adăugat Adela pe Instagram.