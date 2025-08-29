Monden Secretul bine ascuns al lui Radu Vâlcan. De ce a divorțat de prima soție







Puțină lume știe că înainte de relația cu Adela Popescu, actorul și prezentatorul TV Radu Vâlcan a trecut printr-o altă căsnicie. La vârsta de 26 de ani, el s-a căsătorit cu Tereza, femeia care atunci îi părea alegerea firească. „Îmi doream stabilitate”, a spus el.

Relația era descrisă de el ca fiind „cool”, însă realitatea a arătat altceva. După patru ani, în 2007, cei doi au decis să divorțeze.

Radu a povestit despre această etapă din viața lui și a explicat că separarea nu a venit în urma unor greșeli majore, ci pur și simplu pentru că relația nu mai funcționa.

Și pentru Tereza, acel capitol a fost doar un început. La trei ani după separare, și-a refăcut viața alături de omul de afaceri grec Dimitris Tranakas. Cei doi au o fiică și conduc împreună una dintre cele mai mari companii de publicitate din România. În prezent, Tereza are 50 de ani și impresionează prin aparițiile sale, fiind foarte activă pe rețelele sociale.

În 2010, pe platourile de filmare, Radu Vâlcan a cunoscut-o pe Adela Popescu. Relația lor nu a început cu gesturi spectaculoase, ci pas cu pas, în mod natural. Chimia dintre ei s-a transformat în timp într-o poveste solidă, iar în 2015 cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit.

De atunci, familia lor a crescut cu trei băieți: Alexandru, Andrei și Adrian. Publicul îi percepe ca pe unul dintre cele mai unite și sincere cupluri din showbiz-ul românesc.

După mai bine de zece ani de mariaj, Adela și Radu au povestit cum au reușit să rămână împreună atâția ani. Amândoi au explicat că secretul relației este comunicarea și faptul că au învățat să pună mereu binele cuplului pe primul loc.

Adela Popescu a spus că a înțeles repede că într-o familie nu contează cine are dreptate, ci cum rezolvi conflictele. „Am învățat să punem «noi» înaintea lui «eu»”, a explicat ea.

Prezentatorul de laInsula Iubirii a precizat că nu și-au pierdut timpul cu gelozii inutile. Pentru ei, încrederea este fundamentul. „Dragostea adevărată nu e despre control, ci despre libertate și respect”, a spus el.

Cei doi au mai spus că a fi părinți este minunat, dar și obositor. Adela a povestit că uneori își dau seama că au nevoie să-și „programeze” momentele de cuplu, chiar dacă nu pare romantic. „Uneori e suficient un pahar de vin și o conversație liniștită ca să ne reconectăm”, a mărturisit ea.