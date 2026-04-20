Actorul din Las Fierbinți a părăsit PRO TV pentru un angajament cu TVR

Sursa foto: Facebook/Las Fierbinți
Un actor cunoscut publicului din producțiile difuzate de Pro TV a făcut un pas neașteptat în carieră și s-a alăturat unui post de televiziune rival. Este vorba despre Cătălin Neamțu, care a jucat în serialul fenomen Las Fierbinți.

Un actor a lăsat Pro TV pentru TVR

După o perioadă consistentă petrecută în proiecte asociate cu Pro TV, acesta a decis să accepte o nouă provocare profesională și să colaboreze cu TVR. El va putea fi urmărit într-un format dedicat copiilor talentați, o producție care revine cu un nou sezon și cu schimbări semnificative.

Decizia vine într-un an în care industria televiziunii din România trece printr-un proces amplu de adaptare. Unele emisiuni consacrate au dispărut din grilă, în timp ce alte formate au fost regândite pentru a corespunde noilor preferințe ale publicului. Totodată, mai multe vedete au ales să se retragă temporar sau definitiv din lumina reflectoarelor, lăsând loc unor combinații noi de prezentatori și jurați.

Cătălin Neamțu. Sursa foto Captură video

Cătălin Neamțu la TVR va putea fi urmărit începând cu 19 aprilie 2026 în emisiunea „Vedeta familiei”, unde va ocupa rolul de coprezentator. Formatul, deja cunoscut publicului, revine cu un nou sezon care promite schimbări vizibile atât în structura show-ului, cât și în modul de desfășurare, potrivit Paginademedia.

Soarta Guvernului Bolojan va fi decisă de aproximativ 5000 de social-democrați. Live text
Nicuşor Dan, audiat la Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar de un milion de euro
„Este un sezon care vine cu o energie complet diferită. Dinamica din platou s-a schimbat și se simte încă din primele momente”, a transmis Cătălin Neamțu despre noul său proiect.

Potrivit echipei de producție, accentul va fi pus mai mult pe performanță și pe rigoare artistică. „Nivelul competiției a crescut considerabil, iar jurizarea devine mai exigentă. Ne dorim un spectacol mai solid și mai bine construit”, a explicat una dintre persoanele implicate în realizarea emisiunii.

În același timp, producătorii au pregătit și schimbări de ordin vizual. „Am lucrat la decor, la stilistică și la întreaga prezentare. Show-ul intră într-o nouă etapă”, a mai precizat echipa.

Cine face parte din juriu

Noul sezon aduce în prim-plan un juriu format din artiști cunoscuți, care vor evalua prestațiile copiilor. Din această formulă fac parte Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Sanda Ladoși, Crina Mardare, Elena Gheorghe, dar și artiști din noua generație, precum Bibi și Radu Ștefan Bănică.

Dincolo de competiție, atmosfera din platou rămâne una apropiată de universul copiilor, dar cu accente noi. „Interacțiunea cu cei mici este specială. Uneori uităm că suntem într-un show și ne trezim integrați în jocurile lor”, a povestit una dintre prezentatoare.

Aceeași sursă a descris și o schimbare de stil: „Am ajuns să adopt un stil mai relaxat și mai colorat, inspirat chiar de energia copiilor. Îți schimbă complet starea.”

O nouă etapă profesională pentru Cătălin Neamțu

Pentru Cătălin Neamțu, acest proiect marchează o etapă diferită în carieră. Trecerea către un format destinat copiilor vine cu provocări, dar și cu oportunitatea de a explora o altă latură profesională.

„Este o experiență diferită față de tot ce am făcut până acum. Publicul este altul, reacțiile sunt autentice și te obligă să fii prezent 100% în fiecare moment”, a mai declarat actorul.

17:28 - Soarta Guvernului Bolojan va fi decisă de aproximativ 5000 de social-democrați. Live text
17:20 - Ce oportunități au tinerii care urmează programele de internship. Câștigurile pot ajunge la 10.000 de lei pe lună
17:13 - Netflix lansează „Păpușa”, după ecranizarea unui roman polonez de mare succes
17:00 - România, din criză în criză. Bolojan ține de scaun la fel cum a făcut-o un alt premier al României
16:51 - Xi Jinping cere menținerea navigației libere prin Strâmtoarea Ormuz. China solicită armistițiu imediat în Orientul Mi...
16:40 - PSD acuză o campanie „de tip nazist” și anunță sesizări oficiale după declarațiile premierului Ilie Bolojan

Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională
Cât poate trăi un Guvern interimar și care este scopul pentru care funcționează
Adrian Severin: Noi nu avem partide, avem niște clici, niște clanuri corupte
