Dincolo de audiențe. Care este strategia PRO TV într-o economie volatilă

Investițiile în tehnologie, securitate digitală și conținut local rămân pilonii strategiei PRO TV, într-un context economic volatil și competitiv. Cu o cifră de afaceri netă de 229 de milioane de euro și un profit net de 70 de milioane de euro în 2024, compania își consolidează poziția de lider pe piața media din România, mizând pe dezvoltarea platformei VOYO, pe digitalizare și pe integrarea inteligenței artificiale în proiectele viitoare.

Inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes” din România, ediția 2025, PRO TV traversează o etapă de transformare accelerată. Despre direcțiile strategice, provocările recente și perspectivele economice a detaliat mai mult Aura Zaharia, Chief Financial Officer al companiei, în cadrul unui interviu oferit publicației.

În ultimii ani, PRO TV și-a concentrat resursele pe modernizarea infrastructurii tehnologice și pe dezvoltarea conținutului relevant pentru publicul din România. „VOYO, securitatea IT și digitalizarea sunt și vor rămâne în focus”, subliniază Aura Zaharia. Ea explică faptul că investițiile în platforma de streaming vor continua și în perioada următoare.

Un element-cheie al strategiei pe termen mediu și lung este integrarea inteligenței artificiale în cât mai multe proiecte. Potrivit CFO-ului PRO TV, această direcție nu este doar o opțiune de inovație, ci o necesitate pentru viitorul industriei media: „Vrem să implementăm Inteligența Artificială în cât mai multe proiecte, întrucât, pe termen lung, acest lucru ne va ajuta să aducem publicului produse cât mai bune și, în egală măsură, să creștem productivitatea”.

Anul recent încheiat a adus și provocări majore, în special în zona digitală. Platforma VOYO a fost vizată de atacuri cibernetice și de fenomene de piraterie, riscuri tot mai frecvente pentru jucătorii din industria media. Aura Zaharia privește însă aceste dificultăți ca pe un catalizator al progresului. „Provocările ne ajută să devenim mai buni în ceea ce facem”, a specificat ea.

Compania a alocat resurse suplimentare pentru securitatea IT și continuă să investească în soluții menite să prevină astfel de situații, într-un efort constant de protejare a conținutului și a experienței utilizatorilor.

Iar poziția de lider a PRO TV se bazează pe un mix de factori care îi diferențiază clar de competiție. Leadershipul de audiență constant, producția locală adaptată publicului român și dezvoltarea platformei VOYO, cu un portofoliu de conținut original și exclusiv, sunt doar câteva dintre elementele-cheie.

La acestea se adaugă credibilitatea editorială a Știrilor PRO TV, accesul la know-how regional prin apartenența la CME (Central European Media Enterprises) și o stabilitate financiară care permite investiții strategice. Toate aceste atuuri susțin performanța companiei într-un sector aflat într-o schimbare permanentă.

Dincolo de investițiile în tehnologie, PRO TV acordă o atenție specială capitalului uman. Procesul de recrutare este construit pe o analiză riguroasă a experienței și competențelor, dar și pe compatibilitatea cu valorile companiei. Fidelizarea angajaților, spune Aura Zaharia, se bazează pe o cultură organizațională sănătoasă, în care progresul este vizibil, iar contribuția fiecăruia este recunoscută.

„Această atmosferă se datorează proiectelor captivante la care lucrăm, modului deschis și autentic în care comunicăm, disponibilității echipamentelor și programelor potrivite, beneficiilor introduse în ultimii ani și preocupării constante pentru inovație și dezvoltare personală și profesională”, explică ea.

Inițiativele ESG și programele care încurajează implicarea directă a angajaților completează acest tablou, transformând PRO TV într-un mediu în care oamenii se simt motivați și mândri să facă parte din echipă.

Responsabilitatea socială rămâne o componentă importantă a strategiei companiei. În ultimul an, PRO TV a derulat programe de CSR axate pe educație, implementate prin ONG-uri partenere și atent monitorizate. Inițiativele au inclus acțiuni de educare în școli și licee, dezvoltarea de platforme educaționale pentru copii și susținerea programelor dedicate tinerelor talente participante la concursuri și olimpiade internaționale.

Un accent aparte a fost pus pe acordarea unor burse private consistente pentru copiii cu rezultate excepționale din mediul rural. „Am alocat cele mai mari burse private pentru copiii cu rezultate excepționale de la sate, fonduri fără de care acești copii nu ar putea continua studiile”, precizează Aura Zaharia.

În plus, compania a contribuit la dezvoltarea unei curricule de sustenabilitate și ESG pentru școli și licee, precum și la formarea unui curs dedicat jurnaliștilor, menit să faciliteze integrarea temelor de sustenabilitate în materialele media. Ca în fiecare an, PRO TV a rezervat și un buget de spoturi gratuite pentru ONG-uri, inițiative care vor fi dezvoltate și în viitor.

Contextul macroeconomic rămâne unul dificil, marcat de inflație și de schimbări fiscale frecvente. Aura Zaharia descrie mediul actual drept „relativ instabil”, subliniind că, deși există oportunități pentru investiții în conținut, digitalizare și AI, impredictibilitatea reglementărilor îngreunează planificarea pe termen lung pentru mediul privat.

Perspectivele economice indică o creștere modestă și riscuri inflaționiste persistente, cu impact direct asupra costurilor și asupra apetitului de consum media. Totuși, particularitatea pieței românești oferă și un avantaj competitiv: televiziunea rămâne un canal extrem de puternic, ceea ce face ca tranziția către digital să fie mai lentă decât în alte state europene.

În acest context, PRO TV mizează pe strategia sa pe termen mediu și lung pentru a-și menține performanța. „PRO TV este liderul incontestabil al pieței media din România, un brand care beneficiază de o audiență mare, dar și de încredere editorială, care îmbină forța televiziunii tradiționale cu dezvoltarea digitală și producția locală pentru a rămâne relevant într-un mediu economic volatil și competitiv”, sintetizează Aura Zaharia.

Tensiunile geopolitice din regiune au amplificat presiunile inflaționiste și creșterea costurilor, însă compania a gestionat aceste efecte cu prudență, adaptându-se unui peisaj economic tot mai complex.