De la fiul lui Ion Rațiu la École Normale Supérieure. Nicușor Dan dezvăluie întâlniri inedite în străinătate

Președintele României, Nicușor Dan, a publicat sâmbătă, imagini și informații despre întâlnirile avute cu membri ai comunității românești din străinătate și cu persoane din mediul academic în cadrul deplasărilor oficiale la Londra și Paris din ultimele săptămâni.

În postările sale, președintele a evidențiat întâlnirile cu fiul politicianului și publicistului Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, precum și revederea cu profesorul francez emerit Martin Andler la Paris.

În mesajele publicate pe rețelele sociale, Nicușor Dan a subliniat contextul acestor întâlniri și rolul persoanelor întâlnite, atât în cadrul comunităților românești din străinătate, cât și în mediul academic internațional.

Într-o postare, președintele a publicat o imagine de la întâlnirea cu Nicolae Rațiu, fiul omului politic Ion Rațiu, pe care l-a revăzut la Londra, alături de familia sa și de membri ai comunității de români din Regatul Unit.

Potrivit mesajului publicat de Nicușor Dan, „Pe fiul marelui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, l-am revăzut la Londra, alături de familia sa, în mijlocul comunității de români”.

În același text, președintele a menționat că Nicolae Rațiu este considerat un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al României și că, prin fundația pe care o conduce, susține de decenii tinerii români, acordându‑le burse pentru a urma studii superioare în Marea Britanie.

Întâlnirea de la Londra a avut loc în cadrul vizitei externe efectuate pe 16 decembrie 2025, când președintele României s-a întâlnit la Ambasada României din capitala britanică cu reprezentanți ai comunității românești, iar ulterior a avut întrevederi și cu reprezentanți ai mediului de afaceri românesc și britanic.

Tot sâmbătă, Nicușor Dan a anunțat pe Facebook o altă întâlnire relevantă desfășurată la Paris, unde l‑a revăzut cu mare emoție pe profesorul emerit la Universitatea din Versailles Saint‑Quentin, Martin Andler.

Potrivit postării, profesorul Andler a făcut parte din juriul concursului care l‑a selecționat pe Nicușor Dan pentru admiterea la prestigioasa École Normale Supérieure în 1992.

În comentariul său, Nicușor Dan a spus: „L‑am revăzut cu mare emoție, la Paris, pe profesorul emerit la Universitatea din Versailles Saint‑Quentin, Martin Andler.

Domnul profesor este matematician și a fost în juriul concursului care m‑a selecționat pentru École Normale Supérieure, în 1992”. De asemenea, președintele a menționat că acest prilej i‑a adus aminte de anii studenției și de pasiunea pentru matematică.

Conform CV‑ului oficial al șefului statului, Nicușor Dan a obținut premii importante la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 și 1988 și a urmat ulterior studii la Universitatea din București, École Normale Supérieure din Paris, precum și un masterat și un doctorat în matematică la universități franceze.

Președintele a precizat că întâlnirea de la Paris, la care au participat și foști colegi de la instituții de învățământ superior din Franța și reprezentanți ai comunității românești, a constituit un prilej de dialog despre modul în care poate fi valorificat potențialul inovator al tinerilor români.

Cele două întâlniri notate în postările recente fac parte dintr‑un ciclu de vizite externe ale președintelui Nicușor Dan la începutul sezonului rece, care a inclus, pe lângă Londra și Paris, și alte contacte cu membri ai diaporei românești și personalități cu legături culturale și academice cu România.

Aceste deplasări au vizat atât consolidarea legăturilor cu românii din străinătate, cât și discuții cu persoane care au avut un impact în diverse domenii, de la educație și știință la mediul civic și antreprenorial.