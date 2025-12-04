Revenire istorică la Paris: „Notre-Dame de Paris” celebrează 25 de ani și ajunge și la București!

Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări, Notre-Dame de Paris, unul dintre cele mai îndrăgite și aclamate musicaluri din lume, revine pe celebra scenă a Palais des Congrès din Paris, locul în care a fost creat și care l-a consacrat ca spectacol legendar. Între 19 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, publicul parizian și turiștii vor avea din nou șansa de a trăi emoția unei producții care, de la premieră și până astăzi, continuă să fascineze generații.

Semnat de Luc Plamondon (libret) și Richard Cocciante (muzică), musicalul a devenit un reper al scenei internaționale, fiind ovaționat în zeci de țări și pe marile bulevarde artistice ale lumii, inclusiv pe Broadway, în iulie 2022.

Pentru prima dată această capodoperă a musicalului francez va putea fi văzută LIVE la BUCUREȘTI!

Între 15 și 20 ianuarie 2026, spectatorii români sunt invitați să descopere un spectacol total: o producție grandioasă, încărcată de emoție, forță dramatică, muzică memorabilă și o poveste care a cucerit milioane de oameni.

Cu peste 20 de ani de experiență, Sens Music este o companie internațională de producție de evenimente, activă în România,Republica Moldova, Grecia, Serbia și Bulgaria. Deține echipamente proprii de scenă, sunet, lumini și LED, asigurând producții la standarde europene. Printre proiectele recente se numără concertele Larei Fabian, Scorpions și Nikos Vertis, precum și producția tehnică a festivalului Rockstadt.

