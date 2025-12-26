Zece destinații faimoase din Europa, de evitat în 2026

Planificarea unei vacanțe implică, de cele mai multe ori, alegerea unor atracții consacrate, recunoscute la nivel internațional.

Totuși, experții în turism atrag atenția că popularitatea nu garantează întotdeauna o experiență satisfăcătoare.

Jurnaliștii de la publicația britanică The Telegraph au realizat o listă cu zece obiective turistice din Europa care ar putea fi evitate în 2026, recomandând turiștilor să se informeze atent înainte de a-și stabili itinerariul.

Lista cuprinde atracții din Italia, Marea Britanie, Irlanda, Islanda, Germania, Franța, Belgia și Danemarca.

Pe primul loc se află Balconul Julietei din Verona, un obiectiv vizitat anual de un număr mare de turiști.

Potrivit publicației Express, citată în material, „William Shakespeare nu a fost niciodată la Verona, iar balconul nu are nicio legătură cu povestea lui Romeo și Julieta”.

De asemenea, se menționează că balconul a fost construit abia în anul 1930, iar accesul presupune, în prezent, plata unei taxe de 12 euro.

Două obiective din Marea Britanie sunt incluse în lista experților. Piața Leicester din Londra este menționată ca fiind extrem de aglomerată, cu o ofertă comercială formată în mare parte din restaurante de tip fast-food și magazine similare celor întâlnite în alte orașe europene.

Tot din Marea Britanie provine și John O’Groats, un sat din Scoția, promovat frecvent ca fiind cel mai nordic punct al țării.

Publicația citată precizează însă: „Întregul concept al lui John O’Groats este o minciună. Nu este și nu a fost niciodată cel mai nordic punct britanic. Această distincție se cuvine lui Dunnet Head”.

Mai multe atracții sunt incluse pe listă din cauza numărului mare de vizitatori. Piatra Blarney din Irlanda, cunoscută pentru tradiția sărutării sale, este asociată cu timpi lungi de așteptare.

În mod similar, Laguna Albastră din Islanda și sala Muzeului Luvru în care este expus tabloul Mona Lisa sunt menționate din cauza aglomerației constante.

În cazul Luvrului, experții subliniază că accesul limitat și fluxul mare de turiști pot reduce timpul efectiv de vizionare a operei.

Lista mai include Reeperbahn din Hamburg, Manneken Pis din Bruxelles, gondolele din Veneția și statuia Micii Sirene din Copenhaga.

În cazul Micii Sirene, experții notează că aceasta este amplasată la distanță de alte atracții centrale ale orașului.

De asemenea, experiența unei plimbări cu gondola în Veneția este descrisă ca fiind diferită de imaginea promovată în materialele turistice, din cauza fluxului intens de ambarcațiuni.