Social

Zece destinații faimoase din Europa, de evitat în 2026

Comentează știrea
Zece destinații faimoase din Europa, de evitat în 2026vacanta / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Planificarea unei vacanțe implică, de cele mai multe ori, alegerea unor atracții consacrate, recunoscute la nivel internațional.

Totuși, experții în turism atrag atenția că popularitatea nu garantează întotdeauna o experiență satisfăcătoare.

Jurnaliștii de la publicația britanică The Telegraph au realizat o listă cu zece obiective turistice din Europa care ar putea fi evitate în 2026, recomandând turiștilor să se informeze atent înainte de a-și stabili itinerariul.

Atracții celebre incluse pe listă

Lista cuprinde atracții din Italia, Marea Britanie, Irlanda, Islanda, Germania, Franța, Belgia și Danemarca.

Alertă pe WhatsApp. Aplicația ar putea să ascundă funcții de monitorizare a conversațiilor
Alertă pe WhatsApp. Aplicația ar putea să ascundă funcții de monitorizare a conversațiilor
Mihaela Prigoană despre ultimele clipe ale soțului ei: Telefonul suna continuu, iar scena era de neimaginat
Mihaela Prigoană despre ultimele clipe ale soțului ei: Telefonul suna continuu, iar scena era de neimaginat

Pe primul loc se află Balconul Julietei din Verona, un obiectiv vizitat anual de un număr mare de turiști.

Potrivit publicației Express, citată în material, „William Shakespeare nu a fost niciodată la Verona, iar balconul nu are nicio legătură cu povestea lui Romeo și Julieta”.

balconul Julietei

balconul Julietei / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, se menționează că balconul a fost construit abia în anul 1930, iar accesul presupune, în prezent, plata unei taxe de 12 euro.

Atracții din Marea Britanie

Două obiective din Marea Britanie sunt incluse în lista experților. Piața Leicester din Londra este menționată ca fiind extrem de aglomerată, cu o ofertă comercială formată în mare parte din restaurante de tip fast-food și magazine similare celor întâlnite în alte orașe europene.

Tot din Marea Britanie provine și John O’Groats, un sat din Scoția, promovat frecvent ca fiind cel mai nordic punct al țării.

Publicația citată precizează însă: „Întregul concept al lui John O’Groats este o minciună. Nu este și nu a fost niciodată cel mai nordic punct britanic. Această distincție se cuvine lui Dunnet Head”.

Aglomerația, un factor des menționat

Mai multe atracții sunt incluse pe listă din cauza numărului mare de vizitatori. Piatra Blarney din Irlanda, cunoscută pentru tradiția sărutării sale, este asociată cu timpi lungi de așteptare.

Piatra Blarney

Piatra Blarney / sursa foto: dreamstime.com

În mod similar, Laguna Albastră din Islanda și sala Muzeului Luvru în care este expus tabloul Mona Lisa sunt menționate din cauza aglomerației constante.

În cazul Luvrului, experții subliniază că accesul limitat și fluxul mare de turiști pot reduce timpul efectiv de vizionare a operei.

Alte obiective menționate

Lista mai include Reeperbahn din Hamburg, Manneken Pis din Bruxelles, gondolele din Veneția și statuia Micii Sirene din Copenhaga.

În cazul Micii Sirene, experții notează că aceasta este amplasată la distanță de alte atracții centrale ale orașului.

De asemenea, experiența unei plimbări cu gondola în Veneția este descrisă ca fiind diferită de imaginea promovată în materialele turistice, din cauza fluxului intens de ambarcațiuni.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:32 - Zece destinații faimoase din Europa, de evitat în 2026
15:19 - Alertă pe WhatsApp. Aplicația ar putea să ascundă funcții de monitorizare a conversațiilor
15:07 - De ce ne simțim mai buni de Crăciun: magia sărbătorilor explicată de psihologi
14:58 - Ambuteiaj pe DN2A. Două mașini implicate într-un accident, o victimă încarcerată
14:45 - Mihaela Prigoană despre ultimele clipe ale soțului ei: Telefonul suna continuu, iar scena era de neimaginat
14:33 - Cod galben de vânt în Republica Moldova. Rafale de peste 70 km/h în mai multe regiuni

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale