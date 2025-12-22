Vacanță de Sărbători fără probleme. Drepturile pe care puțini turiști le cunosc. Ce se schimbă din 2026

Cu puțin timp înainte de Sărbători, multe hoteluri și pensiuni sunt rezervate aproape în totalitate. Deși se aventurează să prindă ofertele la cazare încă din luna noiembrie, puțini turiști sunt la curent cu drepturile pe care le au pe durata vacanței. Nici cei care au optat pentru o vacanță în străinătate nu sunt întotdeauna informați în acest sens. Conform ANPC, aceștia trebuie să analizeze cu grijă orice pachet de servicii turistice și să solicite toate informațiile despre destinație, cazare, transport, servicii de masă și modalitățile de plată.

Agențiile de turism sunt obligate să ofere în scris detalii complete despre localitatea de destinație și traseul de parcurs. Trebuie menționate mijloacele de transport utilizate, categoria acestora și tipul unităților de cazare, cu adresele și clasificarea oficială.

De asemenea, turiștii trebuie să primească informații privind serviciile de masă, durata programului, datele exacte de sosire și plecare. Sunt obligatorii și informațiile generale despre regimul pașapoartelor, vizelor și eventualele asigurări de sănătate necesare pentru călătoriile în străinătate.

Agenția trebuie să comunice clar cuantumul avansului și termenul de achitare a restului de plată, potrivit ANPC, Dacă programul turistic are nevoie de un număr minim de participanți, turistul trebuie informat despre termenul limită în care poate fi anunțată anularea călătoriei.

Pot fi oferite și recomandări privind asigurările facultative pentru asistență medicală, accidente sau repatriere. În plus, agenția trebuie să transmită în timp util orarul escalelor și legăturilor de transport. Turistului i se vor comunica numele și datele de contact ale reprezentanțelor locale sau, dacă acestea lipsesc, un număr de urgență pentru orice situație neprevăzută.

Agenția este obligată să emită un bon de comandă atunci când pachetul solicitat nu există în oferta standard. Contractul se consideră valabil în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării.

Dacă această confirmare nu este transmisă în maximum 60 de zile sau dacă nu corespunde detaliilor din bonul de comandă, turistul are dreptul la rambursarea integrală a sumelor achitate.

Bonul trebuie să includă destinațiile, durata și datele de sosire și plecare. Sunt necesare detalii despre mijloacele de transport, categoria unităților de cazare, tipul serviciilor de masă și programul turistic. Pentru grupuri cu minori, trebuie menționate vârsta și actele de identificare ale copiilor.

Contractul trebuie să includă ruta, transportul, vizitele incluse, categoria hotelurilor și serviciile de masă. Totodată, modalitățile de plată, solicitările speciale ale turistului și termenele pentru transmiterea eventualelor reclamații vor fi menționate. Sunt obligatorii și detaliile privind posibilele modificări ale serviciilor, precum și răspunderea agenției în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

Contractul trebuie să menționeze clar faptul că turistul este protejat prin polițe de asigurare în caz de insolvență sau faliment al agenției.

Sistemul de clasificare a structurilor de primire turistică din România nu reprezintă doar un element de marketing, ci un instrument esențial de protecție a turiștilor. Această ierarhizare oficială certifică nivelul de confort și serviciile pe care unitatea le oferă legal, transformând așteptările vizitatorilor în drepturi concrete.

Operatorii economici au obligația de a afișa, vizibil, încă de la intrarea în clădire, denumirea și categoria de clasificare a unității. În recepție, turiștii trebuie să poată consulta copia certificatului de clasificare sau autorizația provizorie, alături de numărul de contact al Autorității Naționale pentru Turism și tarifele maxime practicate. În camere, informațiile privind serviciile suplimentare, costurile aferente și modul de utilizare a dotărilor esențiale – de la aer condiționat la televizor – trebuie să fie disponibile inclusiv în limbi internaționale, arată Avocatnet.ro.

Reglementările impun standarde clare privind temperatura în camere, funcționalitatea instalațiilor sanitare și accesul permanent la apă caldă și rece.

Igiena este strict controlată: camerele trebuie aerisite și luminate natural, grupurile sanitare curățate și dezinfectate zilnic, iar lenjeria și prosoapele, obligatoriu albe, se schimbă la eliberarea camerei sau la fiecare două zile pentru sejururile mai lungi în unități de trei stele sau margarete.

Piscinele și alte zone de relaxare trebuie întreținute la parametri chimici și termici corespunzători, iar accesul este restricționat persoanelor cu afecțiuni transmisibile. Serviciile cresc odată cu nivelul de clasificare, de la un minim de cinci servicii în unitățile standard, la peste 15 în cele de lux.

Există însă facilități universale: asistență pentru transportul bagajelor, serviciul de trezire, păstrarea valorilor, comanda de taxi sau acordarea primului ajutor. Personalul trebuie să fie identificabil prin uniformă și ecuson. În cazul pachetelor „all inclusive”, turiștii au dreptul la întregul pachet de mese, băuturi și agrement prevăzut în contract, fără costuri ascunse.

Orice abatere de la standardele oficiale poate atrage sancțiuni pentru unitatea de cazare: Legislația acoperă atât organizarea activității turistice și pachetele de servicii, cât și normele de igienă, publicitate și protecția consumatorilor.

Începând cu 1 ianuarie 2026, toate structurile de cazare din România vor fi obligate să înregistreze turiștii într-un sistem digital național, denumit Sistemul Informațional pentru Turism.

Datele vor fi colectate și gestionate printr-o platformă unificată, care va permite analiza în timp real a activității turistice.

Vor fi introduse numele turistului, datele de identificare, perioada sejurului, camera ocupată, naționalitatea și acordurile privind prelucrarea datelor. Înregistrarea se va face automat pe baza documentului de identitate prezentat la sosire.

Personalul unității are obligația să colecteze corect datele și să respecte procedurile de protecție a turiștilor. Vizitele în camere sunt permise doar cu acordul persoanei cazate, iar transmiterea informațiilor despre sejur este strict interzisă fără consimțământul turistului.

Vizitatorii trebuie să anunțe personalul, iar rămânerea peste noapte este permisă doar după înregistrarea în sistem. Cazarea minorilor sub 14 ani neînsoțiți este interzisă, cu excepția programelor organizate, precum tabere sau competiții.

Nerespectarea obligațiilor privind evidența turiștilor este sancționată cu amenzi între 2.000 și 10.000 de lei. Amenzile cresc în cazul încălcării normelor privind discriminarea, securitatea turiștilor sau pătrunderea neautorizată în spațiile de cazare.