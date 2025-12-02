Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false

În preajma sărbătorilor, mulți români caută oferte de cazare pentru a petrece câteva zile de relaxare alături de familie. Având în vedere că locurile în hotelurile și pensiunile de la munte, escrocii profită de cererea mare și lansează pe internet anunțuri false. Cristina Danciu, travel manager la Pure Travel atrage atenția că „oamenii devin mult mai vulnerabili atunci când caută cazare «pe repede-înainte», mai ales în perioada sărbătorilor, când apare sentimentul că doar ei nu au reușit să-și planifice vacanța la timp. Această presiune amplifică stresul și îi poate determina să ia decizii impulsive, bazate pe frica de a rămâne.

Cea mai frecventă metodă constă în postarea unor anunțuri atractive cu tarife foarte mici sau oferte „last-minute” pentru hoteluri sau pensiuni.

În realitate, aceste unități nu există sau au fost deja rezervate, iar escrocii cer plata integrală în avans, de obicei prin transfer bancar sau metode mai greu de urmărit, cum ar fi portofelele digitale.

După primirea banilor, proprietarul „dispare”, iar turiștii nu își mai pot recupera sumele achitate. În unele situații, escrocii folosesc imagini și descrieri preluate de pe paginile oficiale ale unor unități de cazare, astfel încât oferta să pară reală.

„Oamenii tind să devină mult mai vulnerabili atunci când caută cazare „pe repede-înainte”, mai ales în perioada sărbătorilor, când apare sentimentul că doar ei nu au reușit să planifice vacanța la timp. Această presiune amplifică stresul și îi poate conduce pe mulți să ia decizii dintr-o emoție puternică, precum frica de a rămâne fără loc de cazare. În acest context, detaliile esențiale pot fi ușor omise”, spune Cristina Danciu.

Potrivit acesteia, turiștii pot evita capcanele doar dacă acordă atenție unor semnale esențiale în timpul procesului de rezervare

„Pentru a evita capcanele, este important să țină cont de câteva aspecte: Starea emoțională: dacă apar presiune, nerăbdare sau impulsivitate, acestea sunt semne clare că trebuie încetinit ritmul și verificate informațiile de două ori. Emoțiile puternice scad atenția la detalii.

Nevoia de siguranță: când rezervi cazare, nu cauți doar un pat, ci un spațiu unde întreaga familie să se simtă liniștită. Dacă procesul rezervării generează confuzie, neclaritate sau neliniște, este posibil ca oferta să nu fie una de încredere.

Nevoia de predictibilitate: o platformă sau o persoană care răspunde clar, calm și coerent, fără să forțeze decizia clientului, transmite siguranță și profesionalism”, adaugă ea.

Prețurile mult prea mici în comparație cu media zonei sunt primul semnal de alarmă. Anunțurile în se cere plata integrală înainte de a vedea camera sau contractul, precum și cele care folosesc metode de plată neobișnuite, trebuie tratate cu precauție. Lipsa recenziilor sau a datelor de contact verificabile sunt alte indicii importante.

De asemenea, escrocii evită adesea discuțiile directe sau întâlnirile în persoană. Dacă proprietarii refuză să ofere informații suplimentare legate de pachetul de cazare, turiștii au motive întemeiate să fie suspicioși.

„Escrocheriile se bazează în mare parte pe stările emoționale ale clientului. Ele activează impulsurile rapide și induc o senzație de urgență. Câteva semne la care să fim atenți:

Oferte „de neratat” – un preț mult prea bun pentru a fi real. Reducerile masive creează entuziasm, dar nu coincid întotdeauna cu realitatea.

Expresii precum „ultima cameră” sau „rezervă în cinci minute” – presiunea inhibă rațiunea și stimulează deciziile impulsive.

Lipsa de transparență – detaliile vagi, evitarea răspunsurilor clare sau inconsecvențele creează confuzie, care este un semnal emoțional de alarmă

Presiunea plății – orice formă de forțare emoțională pentru a achita rapid reprezintă o tentativă de manipulare. Fotografii prea perfecte – pot fi generate cu AI sau preluate de pe alte site-uri. Pentru verificare, este util să soliciți o fotografie specifică a unui detaliu din unitatea de cazare sau informații care pot pune în dificultate un fals proprietar”, mai spune reprezentanta agenției de turism.

Pentru a evita problemele, rezervarea cazării ar trebui făcută doar prin site-uri și platforme care oferă garanții și recenzii verificate de alți utilizatori. Dacă rezervarea se face direct de la proprietar, este esențial ca acesta să își poată demonstra identitatea și să prezinte dovezi ale existenței unității, cum ar fi documente de înregistrare sau fotografii recente.

Plata avansului trebuie făcută prin metode care oferă protecție, cum ar fi cardul de credit, iar sumele trimise prin transfer rapid sau portofele digitale trebuie evitate dacă nu ai certitudinea că oferta este reală. De asemenea, este recomandat să păstrezi toate conversațiile și chitanțele, pentru a avea dovezi în cazul unui eventual litigiu.

„Plata cu cardul prin platforme verificate (Booking, Airbnb, site-ul oficial) oferă protecție la tranzacție, posibilitatea deschiderii unei dispute și sentimentul de stabilitate. Plata cu cardul prin link securizat (3D Secure) – aduce un nivel ridicat de siguranță prin autentificare suplimentară. Plata la check-in, atunci când este posibil. Această metodă reduce anxietatea clientului, deși nu oferă aceeași siguranță proprietarului privind intenția finală de ocupare”, explică ea.

Cristina Danciu adaugă că transferurile directe către persoane fizice, plățile prin Revolut, Western Union sau PayPal Friends și solicitările de avans în conturi necunoscute nu oferă protecție în cazul unei fraude.

„De evitat ar fi transferurile bancare directe către persoane fizice, plățile prin Revolut/Western Union/PayPal Friends, solicitările de avans în conturi necunoscute. Aceste metode generează nesiguranță și nu oferă protecție reală în cazul unei fraude”, a încheiat ea.